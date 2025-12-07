EDP reforça orientações para evitar acidentes com decorações natalinas e garantir um fim de ano mais seguro

À medida que as cidades se iluminam para as festas de fim de ano, cresce também o movimento de consumidores em busca de luzes, enfeites e ornamentos temáticos. Mas, junto com o clima de celebração, é indispensável reforçar a segurança elétrica para evitar acidentes que costumam se intensificar nessa época. A EDP, distribuidora responsável pelo fornecimento de energia em Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, alerta que cuidados simples podem ser decisivos para garantir um Natal seguro.

A preocupação é pertinente: em 2024, houve aumento de 23% nas ocorrências de incêndios causados por sobrecarga elétrica em relação a 2023, segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2025, da Abracopel. Do total de registros, 43% aconteceram dentro de residências — justamente o ambiente onde boa parte das decorações é instalada. O uso simultâneo de muitos equipamentos e o acúmulo de plugues em uma única tomada figuram entre os maiores riscos.

Para reduzir possíveis acidentes, a EDP recomenda priorizar equipamentos certificados e evitar improvisos. Adaptadores do tipo “T” ou benjamins devem ser usados com moderação, pois concentram consumo excessivo, gerando aquecimento e risco de curto-circuito. A opção mais segura são os filtros de linha certificados, que contam com proteção contra surtos de energia. Já para as tradicionais luzes natalinas, a empresa reforça a escolha por modelos de LED, que consomem menos, aquecem menos e têm maior durabilidade.

Decorações externas requerem cuidados adicionais: é essencial utilizar produtos apropriados para áreas abertas, com resistência à umidade e às intempéries. Fios e conexões expostos à chuva ou ventos fortes podem causar choques, curtos e até incêndios. Instalações próximas à rede elétrica também exigem atenção redobrada, respeitando margens de segurança e evitando qualquer contato com cabos de distribuição.

Outro ponto importante é a revisão das instalações internas. Fios ressecados, emendas improvisadas ou equipamentos com mau contato são sinais de alerta. A recomendação da EDP é suspender o uso e buscar um profissional qualificado caso haja qualquer indício de risco. A manutenção preventiva pode evitar acidentes e preservar a integridade da rede doméstica.

Confira orientações importantes da EDP para um Natal mais seguro:

• Consulte um eletricista para projetos mais elaborados ou instalações de maior porte.

• Árvores com estrutura metálica devem estar totalmente isoladas, já que o material conduz eletricidade.

• Não passe fios sob tapetes ou atrás de cortinas, pois isso aumenta o risco de aquecimento e incêndio.

• Durante a montagem dos enfeites, mantenha todos os equipamentos desligados, use calçados e certifique-se de que o piso esteja seco.

• Evite tocar em tomadas ou fios com mãos ou pés molhados.

• Em áreas externas, mantenha distância segura da rede elétrica e utilize produtos adequados para exposição ao tempo.

• Em caso de queda de energia, verifique primeiro o quadro de disjuntores antes de acionar a distribuidora.

A EDP reforça que desenvolve ações permanentes de conscientização sobre o uso seguro da energia elétrica em suas áreas de concessão, com iniciativas educativas nas comunidades e materiais informativos para a população. Mais orientações podem ser encontradas em www.edp.com.br/seguranca.