Camila Miranda assume como Head de Marketing LATAM da Adobe

A Adobe anuncia a nomeação de Camila Miranda como nova Head de Marketing para a América Latina, posição em que será responsável por acelerar a expansão da marca na região e integrar estratégias de dados, inteligência artificial e conteúdo para impulsionar crescimento e inovação.

Com mais de 15 anos de experiência em grandes empresas como Claro, Kroton e Sensedia, Camila construiu uma carreira marcada por projetos de alto impacto e pela capacidade de conectar posicionamento de marca, geração de demanda e customer experience. Na Adobe, liderou nos últimos três anos a estratégia de Field Marketing e ações que consolidaram o papel da companhia na interseção entre criatividade, dados e IA — pilares que orientam a visão global da empresa.

Sob sua liderança, a Adobe realizou o primeiro Adobe Summit Brasil, a primeira edição do evento fora dos Estados Unidos, marco que ampliou a presença da marca no país e reforçou seu protagonismo em personalização, IA generativa e experiências digitais inteligentes.

“A missão do marketing hoje é combinar criatividade e dados para gerar resultados concretos. A IA está redefinindo como as marcas constroem relevância e se conectam com as pessoas. A Adobe tem o portfólio e a visão estratégica para liderar essa nova era de experiências inteligentes”, afirma Camila Miranda. “Na América Latina, vemos um público extremamente conectado, especialmente no Brasil, que está entre os países mais engajados do mundo nas redes sociais. Isso abre oportunidades únicas para criar conexões mais humanas, personalizadas e de alto valor”, completa.

Especialista em Account-Based Marketing (ABM) e integração entre marketing, vendas e CX, Camila também carrega consigo uma marca pessoal: o compromisso com liderança inclusiva e educação transformadora. Primeira da família a cursar ensino superior, ela enxerga o acesso ao conhecimento como motor de mobilidade social. “A educação abriu portas para mim. Como líderes, temos a responsabilidade de criar caminhos para que mais pessoas possam crescer, inovar e ocupar espaços estratégicos”, destaca.

Em sua nova função na Adobe, Camila comandará o planejamento estratégico de marketing para toda a América Latina, com foco em fortalecer relevância de marca, acelerar a adoção de IA generativa e orquestrar experiências omnicanal que aproximem marcas e consumidores em mercados altamente conectados.