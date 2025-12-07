ABES e CAIXA fortalecem colaboração para acelerar projetos de cidades inteligentes e ampliar inovação urbana em 2026

A Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) e a Caixa Econômica Federal consolidaram uma parceria estratégica que passa a orientar, de forma integrada, a aproximação entre tecnologia, inovação e financiamento público com foco na transformação das cidades brasileiras. O acordo estabelece um novo nível de articulação entre os setores público e privado, criando condições para que soluções digitais cheguem com mais agilidade a gestores municipais e projetos estruturantes de desenvolvimento urbano.

Um dos pilares da parceria é o acesso ampliado das empresas associadas da ABES ao Espaço TEIA, hub de inovação da CAIXA. O ambiente será utilizado como ponto de demonstração tecnológica, conexão institucional e articulação com prefeituras, permitindo que municípios conheçam soluções de ponta antes de estruturarem seus projetos. Além disso, ABES e CAIXA trabalharão em conjunto para potencializar programas e iniciativas já existentes, fortalecendo o ecossistema de cidades inteligentes, ampliando o acesso a informações e criando condições reais para que tecnologias nacionais sejam incorporadas a políticas públicas.

No campo dos editais e programas em andamento, a colaboração passa a funcionar como uma engrenagem que soma esforços. Editais já abertos para prefeituras — como o que contempla 10 municípios — continuarão sendo conduzidos pela CAIXA, enquanto a ABES apoiará a mobilização empresarial e a demonstração das tecnologias ao poder público. “O processo é centrado em apresentar o que existe de mais relevante em tecnologia, criando pontes práticas entre oferta e demanda”, resume Jamile Sabatini Marques, diretora de Inovação e Fomento da ABES. “A Caixa possui orçamento previsto para essas iniciativas, e a ABES atuará como força de articulação e fomento, contribuindo com conectividade institucional, mobilização das empresas associadas e aproximação das prefeituras às soluções tecnológicas disponíveis. A lógica é de soma de esforços, ou seja, a Caixa com recursos e programas e a ABES com articulação, inovação e setor produtivo”, completa.

A agenda conjunta prevê ações contínuas de demonstração tecnológica, capacitação de gestores, integração entre empresas e municípios e fortalecimento de projetos estratégicos com foco em digitalização, sustentabilidade e eficiência urbana. Com a articulação ampliada, a parceria também aumenta a visibilidade de oportunidades para empresas associadas, impulsiona a disseminação de soluções inovadoras e reforça o compromisso de ambas as instituições com o desenvolvimento de cidades mais digitais, resilientes e inclusivas.

Para Andriei Gutierrez, presidente da ABES, a relevância dessa colaboração está na capacidade de conectar ideias, tecnologia e financiamento para acelerar projetos reais. “Cidades inteligentes não são um conceito futurista, elas já estão em construção agora. Nosso objetivo é conectar especialistas, governo e instituições financeiras para que boas ideias se transformem em iniciativas viáveis e financiáveis. Ao lado da Caixa, a ABES reforça o compromisso de apoiar gestores públicos na construção de cidades mais preparadas para os desafios climáticos, mais eficientes no uso de recursos e mais inclusivas no acesso a serviços digitais”, conclui.