Saint-Gobain é Top Employer Global pelo 11º ano consecutivo

A Saint-Gobain, líder global em soluções para construção leve e sustentável, foi certificada como Top Employer Global pelo 11º ano consecutivo, reconhecimento concedido pelo Top Employers Institute às companhias que se destacam pelas melhores práticas de gestão de pessoas ao redor do mundo. O resultado reforça o compromisso do Grupo — que completou 360 anos de trajetória no ano passado — em oferecer uma experiência cada vez melhor aos seus mais de 160 mil colaboradores.

Nesta edição, a Saint-Gobain obteve destaque nos temas “Ética e Integridade”, “Propósito e Valores”, “Aprendizagem”, “Sustentabilidade” e “Employer Branding” — áreas que refletem o foco do Grupo em desenvolvimento profissional, engajamento e alinhamento cultural entre as equipes, nos mais de 80 países em que atua.

O Vice-Presidente de Recursos Humanos da Saint-Gobain para a América Latina, Gustavo Siqueira, afirma que o reconhecimento sucessivo demonstra a consistência da estratégia de pessoas do Grupo: “Ser reconhecida como Top Employer Global pelo 11º ano consecutivo é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Esse resultado reflete a força da nossa cultura, baseada em confiança, empoderamento, colaboração, respeito e no desenvolvimento contínuo das pessoas. Mais do que um selo, essa certificação confirma que estamos avançando em uma jornada de longo prazo, alinhada ao nosso propósito global Making the world a better home, que começa dentro de casa, com os nossos colaboradores.”

A avaliação também evidenciou avanços em iniciativas estruturadas de aprendizado contínuo, fortalecimento de lideranças, bem-estar e desenvolvimento de carreira, reforçando a construção de ambientes de trabalho mais colaborativos, diversos e sustentáveis. “Quando falamos em Making the world a better home, isso também significa criar um lugar melhor para quem trabalha com a gente, todos os dias”, completa Siqueira.

Brasil e América Latina ampliam consistência e protagonismo regional

Na região, a Saint-Gobain celebra novos marcos: o 13º ano consecutivo de certificação no Brasil e o 9º ano seguido na América Latina, reafirmando o protagonismo regional na consolidação de práticas modernas de Recursos Humanos. A certificação contempla operações em Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México, que compartilham diretrizes comuns e, ao mesmo tempo, desenvolvem iniciativas alinhadas às necessidades locais.

Segundo Siqueira, os resultados regionais refletem a maturidade e o engajamento das equipes latino-americanas: “Os times da região têm um papel decisivo na evolução da nossa cultura. As certificações no Brasil e na América Latina traduzem um trabalho coletivo e regionalizado, que combina proximidade com as pessoas, escuta ativa e desenvolvimento de carreiras. É um reconhecimento que pertence aos nossos colaboradores.”

Globalmente e regionalmente, a manutenção contínua da chancela Top Employer evidencia a conexão entre a estratégia de pessoas e o propósito do Grupo. Ao fortalecer ações de desenvolvimento, diversidade e sustentabilidade em suas operações, a Saint-Gobain reafirma seu compromisso de gerar impacto positivo dentro e fora das organizações — materializando o propósito Making the world a better home a partir das experiências construídas no ambiente de trabalho.