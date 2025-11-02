Vitru Educação lança maratona digital de aulas ao vivo com foco no Enem 2025

Com uma proposta inovadora de aprendizado em tempo real, a Rede Enem, plataforma digital da Vitru Educação, lança uma supermaratona de aulões gratuitos e interativos, combinando transmissão ao vivo, ferramentas digitais e engajamento multiplataforma. A iniciativa marca uma das maiores mobilizações tecnológicas para preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 9 e 16 de novembro, e transformam a preparação para o exame em uma experiência digital completa, que une conectividade, interatividade e inteligência educacional para preparar a nova geração de estudantes brasileiros para o futuro.

Os aulões e a Central do Enem poderão ser acompanhados gratuitamente pelo canal oficial. A programação começa amanhã, dia 3 de novembro, e segue diariamente até a véspera das provas. Utilizando recursos avançados de streaming e interação digital, as aulas oferecem uma experiência imersiva e colaborativa, permitindo que estudantes tirem dúvidas em tempo real, revisem conteúdos e acompanhem insights de professores especialistas.

Na primeira semana, o foco será em Ciências Humanas e Biológicas, enquanto a segunda semana trará conteúdos de Exatas — como Matemática, Química e Física —, priorizando algoritmos de alto impacto e temas recorrentes do exame. “A ideia é transformar a preparação em uma experiência tecnológica e acessível. O estudante tem à disposição, em um só ambiente digital, aulas, simulados, análises e interações em tempo real — tudo isso com a credibilidade da Vitru Educação”, explica a equipe pedagógica da Rede Enem.

Além das transmissões diárias, o projeto inclui a Central do Enem, live interativa transmitida pelo YouTube, nos dias 9 e 16, com análises detalhadas das provas, insights de professores e comentários ao vivo sobre tendências e estratégias para o exame.

Ecossistema digital de aprendizado

A supermaratona faz parte de um ecossistema inteligente de ensino criado pela Vitru Educação. O Curso Enem Gratuito disponibiliza planos de estudo personalizados, simulados e conteúdos sob demanda; o Blog do Enem funciona como hub de informações e dicas; e o App Curso Enem leva o aprendizado para o ambiente mobile, com trilhas gamificadas e integração com o YouTube.

Entre as inovações recentes, destacam-se também o Curso de Redação Enem, voltado à produção de textos com feedback automatizado, e o Intensivo Enem Gratuito, que usa dados de desempenho para recomendar aulas e reforçar lacunas de aprendizado.

A tecnologia a serviço da democratização do ensino

O projeto reforça o compromisso da Vitru Educação — grupo que reúne marcas como UNIASSELVI e UniCesumar — em democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da tecnologia. Líder em educação digital no Brasil, a companhia combina metodologias adaptativas, ensino híbrido e inteligência de dados para potencializar resultados e personalizar a jornada de aprendizagem de cada aluno.