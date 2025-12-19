Nova solução ajuda médicos recém-formados a evitar riscos e organizar a vida profissional

Com o fim do ano letivo e a proximidade da formatura, estudantes de Medicina vivem um período de grande ansiedade. As dúvidas se acumulam: qual área escolher, seguir ou não para a residência, atuar em consultório, abrir CNPJ, prestar concurso ou ingressar diretamente no mercado? A isso se somam os desafios diários da prática médica — situações sensíveis, riscos legais, exigências burocráticas e a necessidade de segurança técnica e emocional.

Para apoiar quem está dando os primeiros passos na profissão, surge o Dr. Mit, uma solução criada especialmente para médicos recém-formados e generalistas, com foco em segurança financeira, jurídica e administrativa. O serviço é resultado da parceria entre a Mitfokus, fintech de contabilidade especializada em profissionais da saúde, e a Pro2Doc, empresa dedicada à proteção jurídica e financeira para médicos.

A proposta é clara: reduzir vulnerabilidades e blindar o jovem profissional contra riscos inerentes à prática médica, que, quando mal conduzidos — muitas vezes pela falta de experiência —, podem resultar em indenizações elevadas, processos éticos e até sanções que impactam a carreira.

Tiago Lázaro, sócio da Pro2Doc e economista com atuação no setor bancário e de investimentos, explica que o Dr. Mit nasceu de situações reais vividas por médicos recém-formados. Ele cita casos comuns enfrentados em plantões: atendimento a vítimas de violência doméstica, pacientes baleados ou outras ocorrências que exigem protocolos legais específicos.

“Além da assistência médica, há obrigações legais e registros que precisam ser feitos de forma correta. Com o Dr. Mit, o médico pode consultar a equipe e saber quais ações tomar, como registrar e a quem comunicar. Isso evita erros por desconhecimento e protege o profissional de processos futuros”, explica Lázaro.

O diferencial do Dr. Mit é o suporte prestado por uma equipe formada por profissionais com dupla formação em Medicina e Direito, aptos a orientar desde questões administrativas e tributárias até decisões críticas no atendimento diário. Entre os consultores envolvidos está Zeus Tristão, médico formado pela Unicamp e bacharel em Direito pela USP, que ajudou a estruturar o modelo de suporte.

Segundo Tristão, a solução preenche lacunas que, tradicionalmente, não são abordadas nas universidades. “O acadêmico sai da faculdade sem entender como funciona o mercado de trabalho. Não aprende sobre abertura de empresa, pagamento de impostos, contratos, riscos jurídicos. São temas essenciais para o início da carreira e que, se ignorados, podem gerar prejuízos significativos”, afirma.

Ele reforça que o Dr. Mit vai além de uma contabilidade ou de um serviço de seguros. “É um pacote de proteção integral que combina gestão financeira, segurança jurídica e suporte prático ao exercício profissional. Garante que o médico esteja preparado tanto para a burocracia quanto para situações sensíveis que exigem embasamento legal e emocional.”

Lázaro destaca que o objetivo é facilitar a transição entre a formação acadêmica e o mercado real. “A universidade forma excelentes clínicos, mas não prepara para tudo que envolve a prática médica moderna. Questões como eficiência tributária, proteção jurídica e organização financeira não são opcionais — são fundamentais para construir uma carreira sólida.”

Com foco em prevenção, orientação e suporte contínuo, o Dr. Mit se posiciona como uma solução completa para ajudar novos médicos a iniciar suas jornadas com segurança, clareza e estabilidade.