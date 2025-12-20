Jitterbit mantém liderança global em iPaaS e supera mercado em adoção, velocidade e ROI

Com retorno sobre investimento em menos de sete meses, a Jitterbit conquistou pela terceira vez consecutiva a liderança do Enterprise Implementation Index for iPaaS da G2, uma das maiores plataformas globais de avaliações de software B2B. O reconhecimento reforça a posição da empresa como referência em implementação ágil, experiência do usuário e geração rápida de valor em projetos de integração e automação empresarial.

O desempenho da Jitterbit no relatório Winter 2026 explica o resultado. A empresa registra ROI médio de 6,86 meses, índice 2,5 vezes mais rápido que a média do setor, além da maior taxa de adoção entre os fornecedores avaliados: 73%, ante 54% da categoria. Também se destaca pelo Implementation Score de 80% (superior aos 70% do mercado) e pela facilidade de configuração, avaliada em 93%.

“Três trimestres seguidos de reconhecimento como o fornecedor nº 1 no G2 Enterprise Implementation Index for iPaaS é uma afirmação poderosa sobre o valor tangível que nossos clientes estão recebendo”, afirma Bill Conner, Presidente e CEO da Jitterbit. “Não se trata de uma vitória pontual; é a prova de que o Jitterbit Harmony é a plataforma mais confiável, fácil de adotar e rápida de implementar para integração e automação em nível empresarial. Nossos resultados no índice mostram exatamente por que a Jitterbit está ajudando as empresas a alcançarem resultados de negócio mensuráveis mais rápido que a média do mercado.”

A performance no ranking veio acompanhada de uma extensa lista de reconhecimentos. A plataforma unificada Harmony, que combina recursos de IA e low-code, recebeu 37 selos nos relatórios Winter 2026 da G2. Entre eles, 12 selos de Leader em iPaaS, API Management (APIM), Electronic Data Interchange (EDI) e Workplace Innovation, além de 16 selos de High Performer em áreas como iPaaS, APIM, App Development, Workplace Innovation, Low-Code e No-Code Development. A plataforma também obteve selos especializados de iPaaS — Best Estimated ROI, Most Implementable e Fastest Implementation —, três selos para desenvolvimento low-code, dois para EDI e um para APIM, reforçando consistência em diferentes frentes tecnológicas.

Os rankings do Enterprise Implementation Index for iPaaS são definidos a partir do Implementation Score de cada fornecedor, calculado com base em depoimentos verificados de clientes que avaliam critérios como facilidade de configuração, nível de adoção e rapidez na geração de valor.

“Nossos clientes estão constantemente validando a confiabilidade e a eficiência da nossa plataforma”, afirma Manoj Chaudhary, Chief Technology Officer da Jitterbit. “Nosso foco é entregar tecnologia que acelere a produtividade, simplifique os processos de integração e ofereça, de forma consistente, um alto nível de performance para as empresas.”