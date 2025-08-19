Jitterbit nomeia Eddie James como CFO

A Jitterbit, com presença também no Brasil, anunciou a nomeação de Eddie James como Diretor Financeiro (CFO). James traz vasta experiência em liderança financeira em empresas de tecnologia de alto crescimento, o que o posiciona para desempenhar um papel fundamental na expansão global contínua da Jitterbit e em suas iniciativas estratégicas de IA para clientes e parceiros.

“O histórico comprovado de Eddie em impulsionar a excelência financeira e o crescimento estratégico em ambientes SaaS dinâmicos o torna o líder ideal para orientar nossas operações financeiras”, disse Bill Conner, Presidente e CEO da Jitterbit. “À medida que a Jitterbit continua a inovar e expandir nosso alcance de mercado, os insights e a liderança de Eddie serão inestimáveis para escalar nossos negócios e atingir nossos objetivos de automatizar e acelerar nossos clientes.”

Ao longo de 25 anos de carreira, James ocupou cargos importantes de liderança financeira em diversas empresas de tecnologia de destaque, onde foi fundamental para expandir operações, otimizar o desempenho financeiro e conduzir rodadas de financiamento bem-sucedidas.

James levantou mais de US$ 4 bilhões em capital, liderou aproximadamente 45 transações de M&A (fusões e aquisições) e construiu equipes financeiras e operacionais de alto desempenho, capazes de escalar por meio de IPOs, vendas estratégicas e saídas de private equity. Ele é reconhecido por sua capacidade de construir as estruturas financeiras e operacionais necessárias para que SaaS, infraestrutura e plataformas descentralizadas escalem com sucesso.

Como CFO, James será responsável por supervisionar todos os aspectos das operações financeiras da Jitterbit, incluindo planejamento e análise financeira, contabilidade, tesouraria e relações com investidores. Sua expertise será fundamental para otimizar o desempenho financeiro e apoiar os objetivos agressivos de crescimento da empresa.