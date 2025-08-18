Maior feira da música da América Latina aposta em capacitação e internacionalização do setor

De 18 a 21 de setembro de 2025, São Paulo será palco da quarta edição do Conecta+ Música & Mercado, considerado o maior evento da indústria da música da América Latina. O encontro, que acontece no Transamérica Expo Center, tem como objetivo integrar negócios, cultura e formação profissional, reunindo músicos, produtores, técnicos, educadores, gestores públicos e empresas ligadas ao setor.

A feira, idealizada por Daniel Neves, chega à edição de 2025 em expansão. Estão confirmados mais de 110 expositores, incluindo cerca de 30 marcas internacionais vindas da Ásia, Europa e América do Norte — entre elas Yamaha, Tokai, Williams, NIG, Pioneer DJ, Odery e Audio-Technica. Com isso, o evento reforça sua posição como hub estratégico de negócios musicais na região.

Negócios e capacitação no mesmo espaço

Além da exposição, o Conecta+ terá dois dias exclusivos para profissionais da cadeia produtiva — incluindo iluminadores, técnicos de áudio, lojistas, educadores, artistas e gestores. Nessa etapa, a agenda contará com conteúdo especializado, rodadas de negócios B2B e matchmaking via aplicativo, facilitando conexões entre expositores e compradores.

A programação também trará painéis, workshops e oficinas práticas sobre produção musical, carreira independente, direitos autorais, gestão e inovação. Um dos destaques será a palestra de Dodo Costa, Diretor Executivo de Criação e Estratégia da GR6, que abordará o impacto dos algoritmos e das métricas digitais na construção de carreiras artísticas.

Outro painel esperado é “Tenho um sonho e um par de fones: e agora?”, voltado a artistas iniciantes. A discussão reunirá nomes como Daniel Mendes (empresário de João Gomes), João Assis (Diretor de A&R de Ludmilla) e Bia Song (especialista em direitos autorais), sob mediação de Luca Bonchristiano, da Head MEDIA.

Novidades em 2025

Entre as novidades da edição está a estreia do pavilhão Custom Shop, dedicado a luthiers e marcas artesanais. O evento também reforça sua característica híbrida, oferecendo conteúdos sob demanda, agendamento online e trilhas de visita personalizadas, que integram a experiência presencial à digital.

Para Daniel Neves, o Conecta+ evolui para além da feira: torna-se um espaço de formação, inovação e acesso a novos mercados, conectando profissionais, empresas e tendências.

Serviço: Conecta+ Música & Mercado

Quando: 18 a 21 de setembro de 2025

Onde: Transamérica Expo Center, São Paulo (SP)