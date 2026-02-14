TIVIT conquista certificação internacional nível 3 por excelência em projetos digitais

A área de Digital da TIVIT, empresa do grupo Almaviva, acaba de receber a certificação Capability Maturity Model Integration (CMMI) Nível 3, concedida pelo CMMI Institute, que reconhece empresas de tecnologia, pela qualidade e governança na condução de projetos digitais. A avaliação considera toda a jornada do cliente, da proposta à entrega final.

Daniel Calero, Diretor de Digital Solutions e IoT Brasil, conta que “mais do que um selo, essa certificação fortalece o posicionamento da TIVIT no mercado, amplia nossa participação em RFPs e editais, reforça relações com clientes estratégicos e abre novas oportunidades nos mercados público e privado”. Para o executivo, o reconhecimento internacional também consolida a estratégia da empresa, com foco em eficiência operacional e entrega de valor ao cliente.

A certificação do CMMI reconhece organizações que adotam práticas consolidadas de excelência no desenvolvimento e na entrega de soluções digitais em escala global. Para alcançar o Nível 3, a TIVIT passou por uma revisão completa dos processos da área de Digital, envolvendo governança, qualidade, previsibilidade e padronização das entregas. Segundo Calero, o reconhecimento funciona como uma alavanca estratégica para o posicionamento comercial da companhia e fortalece sua atuação em projetos complexos ao longo de 2026.