Cinco estratégias para manter a constância nos treinos e promover equilíbrio físico e mental

Mudanças numa rotina bem adaptada tendem a gerar preocupação com ganho de peso e com o bem-estar emocional. O período de virada de ano com dias de recesso do trabalho, compromissos sociais e familiares, além de uma possível programação de férias pode ser desafiador. Sair de um cronograma academia/ trabalho/ casa podem impactar tanto a prática de exercícios quanto a alimentação.

Além das questões relacionadas ao aumento de peso, mudanças podem elevar níveis de estresse e ansiedade em boa parte da população, impulsionada pela interrupção das rotinas, expectativas sociais e pressão emocional associada à virada de ano. Resultado de enquete realizada pela Associação Americana de Psicologia, de 2023, apontou que 41% dos adultos perceberam aumento do nível de estresse durante o período. Entre pessoas com alguma condição de saúde mental, 64% delas notam uma piora durante a mesma época.

Após vencer o sobrepeso e perder 17kg, a treinadora da Queima Diária, plataforma de treinos on-line, Ágatha Versiani, a especialista dá cinco dicas para passar por esse período, com corpo e mente sãos:

1)Combinar alimentação saudável e rotina de atividades físicas: “Não precisa ser uma fase de grandes resultados físicos, mas de proteção do que já foi conquistado. Manter o básico com alimentação equilibrada na maior parte do tempo e alguma rotina de treinos já é suficiente para virar o ano com estabilidade e saúde”.

2) Faça escolhas inteligentes: “Se sabe que vai sair da rotina, treine mais cedo, priorize refeições mais leves ao longo do dia e aumente a hidratação. Essa antecipação reduz impactos no corpo sem exigir restrições extremas”.

3) Não castigue o corpo após um exagero: “Escorregar faz parte do processo. Em vez de tentar compensar com treinos excessivos ou restrições severas. Volte aos treinos, beba muita água, coma sem exageros, mas também sem restrição demais, durma melhor, inclua proteínas magras e legumes e carboidratos de qualidade. Não se esqueça que um dia ou dois fora do foco não estragam seus resultados. Mais que isso, sim”.

4) Adapte o treino ao seu nível de energia e ao momento: “Nem todo dia será de alta intensidade. Em dias de cansaço ou desmotivação, opte por treinos mais leves ou curtos. O importante é se movimentar de alguma forma e manter o hábito ativo, respeitando o corpo”.

5) Autocuidado é um processo contínuo: “Resultados duradouros vêm da capacidade de cair e levantar quantas vezes for necessário. Aproveitar os momentos de descontração com consciência, sem culpa, e voltar ao foco logo em seguida é parte de uma relação mais madura, sustentável e saudável com o próprio corpo”.

Treinos rápidos e em casa

Para quem percebe os impactos dos excessos alimentares, Agatha destaca treinos com foco localizado e metabólico que podem ser encontrados no Queima Diária:

– Xô Pochete: formato curto e acessível. As aulas costumam durar entre 12 e 15 minutos, podendo ser feitas em casa, sem equipamento. Os exercícios são apresentados com variações, permitindo adaptação para diferentes níveis de condicionamento físico, inclusive para quem está retomando os treinos após um período parado.

– Cardio Burn: formato curto e eficiente com até 15 minutos, ideal para encaixar no dia a dia mesmo em períodos de rotina apertada. Todos os movimentos são realizados com o peso do corpo como agachamentos, polichinelos, corrida estacionária, elevações de joelho e deslocamentos funcionais. As combinações de exercícios mantêm o coração acelerado e estimulam o metabolismo a trabalhar durante e após a sessão.

– Play Challenge: treino lúdico e leve, organizado em blocos que se parecem com tarefas ou fases, onde você completa movimentos e passa para o próximo “nível”, trazendo uma sensação de conquista. Combina passos de cardio, deslocamentos funcionais, sequências de força com o peso do corpo e transições rápidas, tudo de forma fluida e contínua, para manter a frequência cardía