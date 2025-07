Joinville consolida protagonismo em inovação e vira referência nacional em tecnologia e novos negócios

Joinville vem se firmando como um dos principais polos de inovação do Brasil. O movimento é resultado de uma articulação coletiva entre setor empresarial, universidades, poder público e sociedade civil, que transformou a cidade em um terreno fértil para ideias disruptivas e negócios escaláveis.

Para Rogers Pereira, diretor executivo do Join.Valle — associação que impulsiona o ecossistema local — o segredo está em uma visão de longo prazo construída pela própria comunidade. “Foi um movimento genuíno, puxado por empresários que entenderam a necessidade de diversificar uma economia antes muito dependente da indústria tradicional”, explica.

Hoje, empreender em Joinville é mais simples: o ambiente regulatório foi desburocratizado, o capital humano é altamente qualificado e instituições de ensino mantêm forte conexão com o mercado. “Você não cria um ambiente inovador sem mão de obra preparada. Nossas universidades têm sido fundamentais, oferecendo desde laboratórios técnicos até experiências práticas desde o início da formação”, reforça Rogers.

Conexões estratégicas que impulsionam

Fundado oficialmente em 2018, o Join.Valle atua como uma ponte entre startups, investidores, órgãos públicos e centros de pesquisa. A associação mapeia indicadores, conecta iniciativas e evita sobreposição de esforços. “A colaboração é um dos diferenciais de Joinville. Aqui, empresas, universidades e governo trabalham juntos, o que acelera o desenvolvimento e potencializa o impacto coletivo”, afirma.

Um exemplo dessa sinergia é o Ágora Tech Park, parque de inovação que se tornou um espaço físico de convergência entre os principais atores do ecossistema. “É um local onde as conexões acontecem naturalmente, seja no café, numa reunião improvisada ou num encontro de corredor”, conta Rogers.

O Ágora também abriga o programa Ágora.Experts, voltado à capacitação de professores para que transmitam conceitos de empreendedorismo e inovação aos alunos desde cedo. “O professor passa a ser um agente multiplicador dentro da sala de aula”, destaca.

Da sala de aula ao espaço

A cultura de experimentação em Joinville também vem dando origem a cases de alto impacto. Foi no FabLab, espaço maker do Ágora, que um estudante de engenharia aeroespacial começou a desenvolver foguetes para competições. A iniciativa espontânea deu origem à Alter Space, uma startup que hoje atua no desenvolvimento de foguetes de pequeno porte.

A partir dessa demanda, a cidade viabilizou a construção do primeiro laboratório de propulsão de foguetes do Sul do Brasil, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). “Ninguém imaginava que abrir um FabLab resultaria numa empresa de foguetes. Mas é assim que a inovação acontece: quando criamos o ambiente, as ideias florescem”, conclui Rogers.

Eventos que geram legado

Joinville também tem se destacado na agenda nacional de inovação com eventos como o IA Summit, considerado o principal fórum de inteligência artificial do Brasil. Criado por Dieter Borgert, CEO da Q-Assist e Smart QI, o evento nasceu no Ágora Tech Park e teve sua segunda edição em junho.

“A energia e os frutos colhidos nos mostraram que estávamos no caminho certo. Joinville alia tradição industrial com protagonismo tecnológico. Estamos criando o maior ecossistema de inteligência artificial do Brasil”, afirma Borgert.

Outro evento relevante é a ExpoInovação, marcada para os dias 17 e 18 de setembro, no Expocentro Edmundo Doubrawa. Idealizada pela Softville Ágora, incubadora ligada ao parque tecnológico, a feira é hoje o maior encontro de inovação e tecnologia do Sul do país.

Segundo Grasi Nazário, diretora-executiva da Softville, a ExpoInovação gera conexões reais, negócios e movimenta a economia local. “Atrai milhares de participantes, impulsiona o turismo corporativo e fortalece Joinville como destino estratégico para investidores e empreendedores de todo o Brasil”, destaca.

Com iniciativas robustas, talento local e uma cultura de colaboração, Joinville prova que inovação não é um ponto de chegada, mas um caminho — e a cidade está trilhando-o com consistência, visão e impacto.