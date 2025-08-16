TIVIT lança primeira solução pós-aquisição da AlmavivA

A multinacional brasileira TIVIT anunciou o lançamento do TIVIT Decisions, plataforma que utiliza inteligência artificial para prevenir e mitigar fraudes na jornada de validação e aprovação de créditos, compras e seguros. A solução promete atuar de forma preditiva, reduzindo riscos e agilizando processos críticos para empresas de diferentes setores.

O anúncio acontece em um momento de alerta para a segurança digital no país. Apenas no primeiro trimestre de 2025, o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian contabilizou 1,87 milhão de ataques no setor de bancos e cartões, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Caso se concretizassem, essas ações representariam prejuízos superiores a R$ 16 bilhões. Além disso, mais da metade dos brasileiros relatou ter sido vítima de fraude no último ano, a maioria com perdas financeiras.

De acordo com Fernando Guimarães, diretor responsável pelo TIVIT Decisions, a proposta é inverter a lógica de defesa das empresas. Em vez de reagir às ameaças, a plataforma combina IA e integração massiva de dados para antecipar riscos, proteger receitas e reduzir perdas, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência mais fluida ao consumidor.

A base de operação do TIVIT Decisions é robusta: já realizou mais de 2 bilhões de consultas e conta com 97% de cobertura de dados provenientes de fontes próprias e de parceiros. Essa estrutura garante agilidade e precisão nas análises, com suporte especializado e indicadores positivos de satisfação de clientes.

A aplicação da solução é ampla e vai do mercado de seguros — acelerando a validação e auditoria de sinistros — ao setor de saúde, com verificação rápida de pedidos de reembolso médico. No varejo, a ferramenta aprova crédito em segundos com validação de identidade e análise de risco em tempo real, enquanto fintechs podem liberar crédito de forma ágil e segura, com cruzamento de dados nacionais e internacionais para detectar fraudes.

Com o novo produto, a TIVIT reforça sua estratégia de integrar tecnologia de ponta, inteligência de dados e segurança avançada, posicionando-se como parceira estratégica na prevenção de perdas e na geração de valor para empresas em um cenário de ameaças digitais crescentes.