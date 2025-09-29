Instagram domina entre universitários brasileiros e influencia hábitos de consumo, aponta pesquisa da Cheers

O Instagram consolidou-se como a rede social mais usada por universitários brasileiros, presente no cotidiano de 95% dos entrevistados em um estudo conduzido pela Cheers, startup de tecnologia que desenvolve soluções para o público universitário e cujo aplicativo já soma 2 milhões de usuários ativos. A pesquisa foi realizada com 500 jovens de 18 a 23 anos das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país e buscou compreender os hábitos de mídia e consumo dessa geração.

Embora o Instagram ocupe o topo, o TikTok aparece com força, sendo utilizado diariamente por 75% dos respondentes. A rede chinesa, segundo o levantamento, tem um papel que vai além do entretenimento, influenciando comportamento, consumo e decisões de compra. Já o YouTube se mantém relevante como espaço preferido para conteúdos mais longos e aprofundados, enquanto a plataforma X (antigo Twitter) resiste em nichos altamente engajados.

Marcas preferidas e o poder do marketing de influência

Um dos pontos mais reveladores do estudo surgiu quando os jovens foram questionados sobre quais marcas os representam ou inspiram nas redes sociais — sem que fossem sugeridos exemplos ou segmentos. A resposta mostrou uma diversidade marcante, com destaque para:

Esportes: Nike e Adidas foram as mais mencionadas.

Beleza e cuidados pessoais: Wepink, Grupo Boticário, Natura e Boca Rosa.

Moda: Lojas Renner, Shein e Youcom.

Entretenimento: Netflix lidera entre as plataformas de conteúdo.

Serviços financeiros: Nubank aparece entre as mais lembradas, revelando a preocupação dos jovens com planejamento e vida financeira.

De acordo com o fundador e CEO da Cheers, Gabriel Russo, essas marcas se destacam não apenas pelos produtos que oferecem, mas por sua capacidade de entregar qualidade, inovação, autenticidade e conexão com os valores dessa geração, que busca empresas que os representem e inspirem.

Um retrato do comportamento da Geração Z

A pesquisa reforça que as redes sociais não são apenas espaços de socialização, mas plataformas determinantes na formação de opinião e no comportamento de consumo dos universitários. A presença digital das marcas e o uso do marketing de influência se mostram cruciais para conquistar esse público, que valoriza personalização, representatividade e posicionamentos coerentes.

Segundo Russo, o objetivo do estudo foi transformar esse entendimento em inteligência de mercado, ajudando empresas e instituições a se comunicarem de forma mais eficaz com um público que define tendências de consumo e será responsável por transformações significativas no mercado de trabalho e na economia nos próximos anos.