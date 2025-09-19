Qualcomm e Google Cloud aprofundam colaboração para trazer experiências de IA para a indústria automobilística

A Qualcomm Technologies, Inc. e o Google Cloud anunciaram a expansão de seu relacionamento para ajudar as montadoras a oferecer experiências aprimoradas no carro por meio de IA agente. A nova colaboração reúne o Automotive AI Agent do Google Cloud, habilitado pelos modelos Gemini do Google, com o conjunto de soluções Snapdragon® Digital Chassis™ da Qualcomm Technologies para ajudar as montadoras a criar e implantar agentes de IA multimodais e híbridos da borda à nuvem.

À medida que as expectativas dos clientes para suas experiências com veículos estão evoluindo rapidamente, a tecnologia de IA para atendê-las está avançando ainda mais rápido. Isso representa uma oportunidade significativa para as montadoras se diferenciarem dentro e fora do veículo.

O Automotive AI Agent do Google Cloud permite que as montadoras criem rapidamente agentes multimodais. Ao integrar o Automotive AI Agent com as soluções Qualcomm Snapdragon Digital Chassis, as montadoras terão um conjunto robusto de ferramentas para criar e fornecer experiências de IA inteligentes e personalizáveis que vão além de simples comandos para agentes aprimorados, conversacionais e personalizados dentro e ao redor do veículo.

Com o Automotive AI Agent combinado com o Qualcomm Snapdragon, as montadoras também podem reduzir os tempos de desenvolvimento do sistema, aproveitando uma arquitetura de referência otimizada e recursos pré-construídos para casos de uso essenciais, como navegação conversacional, mídia e entretenimento e controles de veículos. Além disso, a forte integração entre as duas soluções permite que as montadoras criem experiências interativas e de marca – usando o Gemini do Google e outros modelos executados na borda e na nuvem – beneficiando-se de uma abordagem híbrida que orquestra inferência no dispositivo e na nuvem para máxima flexibilidade.

Essas ferramentas são projetadas para evoluir à medida que os modelos Gemini do Google avançam em recursos agenciais, garantindo que as montadoras possam se beneficiar do investimento contínuo do Google em modelos de IA multimodais. O Automotive AI Agent oferece suporte total a experiências de IA agenciais em todo o amplo portfólio automotivo da Qualcomm Technologies.

“A IA redefinirá fundamentalmente a capacidade da montadora de fornecer experiências dentro e ao redor do carro, tornando-o mais intuitivo, personalizado e útil para motoristas e passageiros”, disse Shiv Venkataraman, vice-presidente de IA aplicada do Google Cloud. “Por meio de nossa colaboração com a Qualcomm Technologies, estamos colocando as montadoras firmemente no comando. Essa colaboração oferece uma plataforma segura e de propriedade da marca que permite que as montadoras projetem companheiros avançados de IA capazes de recursos multimodais, multilíngues e multiintencionais. Este é um exemplo claro de como nossa inovação conjunta está acelerando o futuro da mobilidade.”

“A indústria automotiva está à beira de uma grande transformação impulsionada por avanços em IA generativa e veículos definidos por software”, disse Nakul Duggal, gerente geral do grupo, Automotive and Industrial & Embedded IoT, Qualcomm Technologies, Inc. “Nossa colaboração tecnológica com o Google Cloud é um marco significativo no desbloqueio de novas possibilidades para as montadoras, capacitando-as a criar experiências digitalmente avançadas e personalizadas para seus clientes. Estamos entusiasmados em combinar nossa liderança do setor em tecnologia automotiva para ajudar o amplo ecossistema a trazer novas experiências orientadas por IA para o mercado de forma mais rápida e eficaz.”

Construindo um relacionamento automotivo de vários anos

O Google e a Qualcomm Technologies têm uma longa história de inovação automotiva. A colaboração das duas empresas começou em 2016 com a primeira experiência Android incorporada com tecnologia Snapdragon, lançando as bases para o infoentretenimento no carro. Desde então, o relacionamento se expandiu para incluir sistemas de cockpit habilitados para IA com controle de voz e navegação integrados, bem como esforços para dimensionar as atualizações do sistema operacional Android Automotive em todo o setor.

Este esforço sustentado demonstra um compromisso compartilhado com a transformação de veículos em ambientes inteligentes e conectados, combinando o Snapdragon Digital Chassis com os sistemas operacionais e serviços em nuvem para oferecer experiências de ponta no carro para os consumidores.