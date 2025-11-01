Inteligência Artificial se consolida como uma das maiores forças econômicas do século XXI

A Inteligência Artificial (IA) já não é mais uma promessa — é a engrenagem que impulsiona a nova revolução econômica mundial. Sua capacidade de aumentar a produtividade, reduzir custos e criar novas fontes de receita em praticamente todos os setores faz dela um dos pilares estratégicos das empresas que desejam liderar o futuro dos negócios.

Pesquisas globais projetam que, até 2030, a IA deve movimentar cerca de €17,9 trilhões na economia global, consolidando-se como uma das tecnologias mais transformadoras da história moderna. Países e empresas que investem hoje em infraestrutura tecnológica, capacitação e governança de dados estão moldando as fronteiras dessa nova era digital.

“A IA é uma realidade que está transformando setores inteiros”, afirma Caio Amante, CEO e fundador da Dataside. “Com a capacidade de otimizar cadeias produtivas, personalizar experiências de compra e acelerar diagnósticos e pesquisas, a inteligência artificial é um motor de crescimento econômico que nenhuma empresa pode ignorar.”

De acordo com o executivo, o desafio agora está em aplicar a IA de forma estratégica e escalável. Não basta ter acesso à tecnologia — é preciso compreender os dados, identificar oportunidades de automação e desenvolver modelos que gerem impacto real. Nesse contexto, cresce a demanda por consultorias especializadas, como a Dataside, que auxiliam organizações na jornada de transformação digital, ajudando a alinhar tecnologia, negócios e pessoas.

“A consultoria em IA ajuda as empresas a estruturarem seus dados, identificarem oportunidades de automação e criarem modelos inteligentes que geram resultados concretos”, explica Amante.

Com a democratização das ferramentas de IA e o avanço das soluções generativas, o investimento em inteligência artificial deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade estratégica. Para as empresas que desejam se manter competitivas e relevantes, compreender e adotar a IA não é mais uma escolha — é o próximo passo natural da economia digital.