Leandro Bernal assume superintendência comercial do Bitybank

O Bitybank, criptoBanco que une serviços de banco digital com negociação de criptomoedas e soluções de pagamentos internacionais, anuncia Leandro Bernal como novo Superintendente Comercial da área de Pagamentos Internacionais. O executivo será responsável por fortalecer e consolidar novas frentes de negócios em câmbio e meios de pagamento, impulsionando a presença do Bitybank no mercado financeiro e cripto de pagamentos internacionais.

Com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, Bernal atuou em instituições como o Banco Rendimento e a Frente Corretora de Câmbio, liderando equipes e projetos voltados à operação de câmbio, tesouraria e relacionamento com instituições financeiras e não financeiras no Brasil e no exterior.

Além de sua trajetória executiva, Bernal é professor de MBA em Câmbio e Comércio Exterior em instituições como ABRACAM, IPOG e Auden, e fundador da Comunidade Leandro Bernal, que já formou mais de 700 alunos em certificações ABT1, ABT2, PLD e Compliance para instituições financeiras. Ele é administrador de empresas, com MBA em Gestão de Negócios e Pessoas e MBA em Direção de Pequenas e Médias Empresas pelo INSA (Barcelona), além de ser certificado CPA-20 e ABT-2.

Entre as frentes sob sua liderança está o Bity Payments, solução de pagamentos internacionais do Bitybank que utiliza stablecoins, como USDC e USDT, para facilitar transferências e operações cross-border. A ferramenta permite que empresas e pessoas físicas enviem valores ao exterior de forma quase instantânea, com custos reduzidos e liquidação em blockchain, ou seja 24/7, garantindo transparência e segurança em todo o processo. A iniciativa integra a estratégia do Bitybank de ampliar sua atuação global em meios de pagamento, conectando o mercado cripto às demandas reais do sistema financeiro tradicional.

Para o executivo, o novo desafio representa uma oportunidade de contribuir para um momento de transformação do setor.

“Após mais de 20 anos acompanhando a evolução do mercado tradicional de câmbio, este novo ciclo no Bitybank representa a chance de unir experiência e inovação. O segmento de pagamentos internacionais vive uma profunda modernização, e fazer parte disso em uma empresa consolidada e inovadora no ecossistema cripto é um privilégio enorme”, afirma Bernal.