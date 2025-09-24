Startup brasileira evita perdas bilionárias de marcas e influenciadores com tecnologia de IA contra fraudes digitais

Com o avanço das fraudes digitais no Brasil, que somaram R$ 5,8 bilhões em prejuízos apenas em 2023, segundo a Serasa Experian, empresas têm buscado formas mais sofisticadas de proteger suas marcas no ambiente online. Nesse cenário, a startup brasileira Offertech tem se destacado ao atuar com “online brand protection” — um tipo de proteção voltada a combater sites e perfis falsos que se passam por marcas e influenciadores. A empresa já evitou a perda de cerca de R$ 1 bilhão em faturamento que seria desviado por criminosos.

O Brasil figura como o segundo país da América Latina com mais ataques de phishing, segundo a Kaspersky, e enfrenta também a crescente onda de deepfakes e perfis falsos criados com Inteligência Artificial (IA) para aplicar golpes. Isso tornou influenciadores digitais e grandes marcas alvos frequentes de fraudes que prejudicam receitas e reputações.

IA no combate a fraudes em tempo real

A Offertech opera com uma IA proprietária que monitora a internet 24 horas por dia, sete dias por semana, analisando milhões de anúncios e interações para identificar tentativas de imitação fraudulenta em tempo real. Segundo a empresa, o sistema envia notificações de remoção em menos de um minuto, com exclusões efetivas em poucas horas — uma velocidade que supera os métodos tradicionais. A plataforma já atingiu 100% de efetividade em remoções para marcas globais como Adidas, JBL, Motorola e Samsung.

“A nova dor que a Offertech aborda é uma epidemia de fraudes digitais de um tipo diferente, mais traiçoeiro e enganoso, que se desenvolve de forma sutil e imperceptível, mas com efeitos prejudiciais. Não se trata mais apenas de um produto falsificado, mas da falsificação completa da identidade e da confiança de marcas e consumidores”, explica Felipe Meirelles, CEO da Offertech.

Segundo ele, a solução se diferencia de ferramentas de cibersegurança tradicionais, que focam em proteger dados e infraestrutura interna, mas não atuam sobre ameaças externas, como perfis falsos que estão fora da rede corporativa.

Danos vão além do financeiro

Desde que entrou no mercado, a Offertech monitorou mais de 25 milhões de anúncios e removeu 10 milhões de incidentes de fraude digital. Os danos causados por golpes vão além da perda de receitas: a confiança do público em influenciadores, por exemplo, caiu de 58,1% em 2022 para 37,7% em 2024, segundo a Latam Intersect PR. Já o Edelman Trust Barometer mostra que crises de reputação causadas por notícias falsas e desinformação seguem em alta no ambiente corporativo global.

“O impacto das fraudes digitais estende-se muito além do valor direto que já ajudamos a proteger, corroendo os ativos mais valiosos de uma marca: sua reputação e sua base de clientes leais”, afirma Meirelles. “Quando um consumidor é enganado, a frustração recai sobre a marca legítima, mesmo sendo ela a vítima.”

Internet mais segura para marcas e consumidores

Além de remover conteúdos fraudulentos, a Offertech também atua de forma colaborativa com parceiros e usuários, utilizando um aplicativo de denúncias para agilizar a identificação de novas ameaças. O objetivo, segundo a empresa, é criar um ambiente digital mais seguro e confiável para consumidores e marcas.

“Na nossa atuação, buscamos não apenas a remoção de fraudes, mas também o empoderamento de nossos parceiros para que ajudem a combater o problema”, reforça Meirelles.