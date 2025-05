André Kubota é nomeado CFO e Diretor Estatutário de RI da LWSA

A LWSA, ecossistema de soluções digitais para empresas, anuncia a nomeação de André Kubota como Diretor Financeiro (CFO) e Diretor Estatutário de Relações com Investidores. Ao lado de Rafael Chamas, COO da LWSA e que foi apontado como novo CEO a partir de fevereiro de 2025, Kubota será responsável por liderar a gestão financeira, assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos de crescimento sustentável e eficiência operacional, além de liderar a frente de relacionamento da companhia com investidores, garantindo transparência e alinhamento com o mercado financeiro.

“Estou entusiasmado com o processo de transição e focado em dar continuidade à estratégia de integração e cultura de inovação da marca, impulsionando o desenvolvimento de novos negócios e fortalecendo ainda mais o ecossistema LWSA”, afirma André.

André Kubota é engenheiro de produção formado pela Universidade de São Paulo, possui certificação CFA nível III e formação executiva pela Harvard e ISE Business School em inovação e liderança. Iniciou sua carreira com passagens por instituições financeiras como Santander, Itaú e Itaú BBA, além de ter sido sócio da Constellation Asset Management, onde atuou nos setores de TMT e Financeiro, entre outros. Atuou também na Hidrovias do Brasil, com passagens por Novos Negócios e M&A e como CFO durante o processo de IPO. Desde 2022, ocupava o cargo de CFO na AmbarTech, empresa de tecnologia voltada para o setor de construção civil.