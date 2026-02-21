Paulo Alvarenga é nomeado CEO da TKMS Brazil

Com mais de 13 anos de experiência na Thyssenkrupp, Paulo Alvarenga deixa sua função de liderança corporativa no nível do grupo para liderar duas operações estratégicas em um momento decisivo na transformação do conglomerado industrial alemão.

“É uma honra liderar a TKMS Brazil em uma etapa tão importante. O Programa Fragatas Classe Tamandaré representa não apenas um salto tecnológico para a Marinha do Brasil, mas também uma forte contribuição para a capacidade industrial nacional, a inovação e a geração de empregos qualificados”, afirma Paulo Alvarenga, CEO da TKMS Brazil.

Na TKMS Brazil, o principal destaque é o Programa Fragatas Classe Tamandaré (PFCT), um projeto estratégico que envolve a construção de quatro fragatas de última geração em Itajaí, Santa Catarina, com o objetivo de modernizar a Marinha do Brasil e proteger a chamada “Amazônia Azul”.

Alvarenga é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá (Minas Gerais, Brasil), com pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV e em General Management pelo IMD, em Lausanne, Suíça. É também membro do Conselho da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK) e Vice-Presidente do Conselho de Administração da ABIHV – Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. Além de sua função na TKMS Brazil, o executivo também foi nomeado CEO da thyssenkrupp nucera na América do Sul.

Desde outubro de 2025, a TKMS tornou-se independente e passou a ter capital aberto, ingressando no índice MDAX em dezembro de 2025. Como o único fornecedor europeu totalmente integrado de sistemas de defesa marítima, a empresa possui uma carteira recorde de pedidos superior a EUR 18 bilhões, beneficiando-se de maior independência financeira, agilidade e novas oportunidades de inovação e crescimento.