Diebold Nixdorf anuncia Fábio Vallada como Executivo Sênior de Software e fortalece atuação da empresa nos mercados de varejo e financeiro

A Diebold Nixdorf anuncia a chegada de Fábio Vallada como Executivo Sênior de Software. O movimento reforça a estratégia da companhia de fortalecer sua atuação no mercado de software, com aplicações desenvolvidas para atender às demandas específicas dos segmentos financeiro e de varejo.

“A área de software vem assumindo um papel cada vez mais estratégico nos negócios da Diebold Nixdorf. Nosso objetivo é consolidar ainda mais essa frente, apoiando a adoção de tecnologias que impulsionem a eficiência operacional dos nossos clientes. A estratégia combina a ampliação do uso do portfólio existente com o desenvolvimento de aplicações sob medida, alinhadas às necessidades específicas de cada empresa, integrando conhecimento técnico e execução para garantir que as tecnologias estejam aderentes ao contexto de negócios e às prioridades de cada organização”, afirma o executivo.

O profissional levará às empresas soluções integradas voltadas à modernização, segurança e eficiência dos ambientes físicos de varejos, bancos e cooperativas de crédito. Entre os destaques estão inovações focadas na gestão do parque de dispositivos – como caixas eletrônicos e terminais de self-checkout – e em segurança cibernética, permitindo monitoramento remoto, atualizações, correções de vulnerabilidades e maior padronização da operação em escala.

Além disso, Vallada terá como prioridade ampliar o uso de soluções de Inteligência Artificial da Diebold Nixdorf, aplicadas à segurança, à prevenção de perdas e a uma melhor jornada de compra no varejo. Essas inovações utilizam recursos como visão computacional e análise em tempo real para identificar comportamentos anômalos, erros e tentativas de fraude em ambientes de autoatendimento, além de permitir a identificação de produtos e a estimativa de idade dos compradores em transações com restrição etária. Com isso, contribuem para maior eficiência operacional, proteção da receita e uma experiência melhor ao consumidor.

Formado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e com MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o executivo soma mais de 30 anos de experiência em tecnologia. Sua trajetória profissional teve início no desenvolvimento de software e evoluiu de forma consistente para posições de liderança técnica, gestão de projetos e gestão de produtos, alcançando também outras funções estratégicas com atuação comercial. Ao longo desse percurso, construiu uma visão abrangente que combina profundidade técnica com entendimento de mercado, permitindo uma abordagem consultiva orientada à resolução de problemas reais e à geração de valor sustentável.

Com a chegada de Vallada, a Diebold Nixdorf avança na consolidação de sua atuação com software de última geração para atender organizações que operam ambientes cada vez mais digitais e orientados por dados.