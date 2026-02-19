Daniel Santos chega à Getbots para comandar o time de Desenvolvimento de Negócios

O mercado de IA conversacional entrou em uma nova fase. Se antes o desafio era automatizar interações, agora as empresas buscam integrar estratégia, contexto e execução em larga escala.

É nesse cenário que a Getbots anuncia a chegada de Daniel Santos para liderar a área de Desenvolvimento de Negócios. A movimentação faz parte do plano de expansão da empresa no Brasil e na América Latina, com foco em consolidar sua atuação em projetos estratégicos de IA conversacional. A estratégia é apoiar marcas que enfrentam desafios de baixa performance nos canais de comunicação com seus consumidores.



Para acompanhar as demandas conversacionais de seus clientes, a Getbots tem investido na qualificação de suas equipes de desenvolvimento de soluções personalizadas e da área de negócios, com a chegada do executivo Daniel Santos para comandar o time de Desenvolvimento de Negócios.



O novo executivo tem experiência consolidada em operações de tecnologia e IA conversacional no Brasil e em mercados latino-americanos, com histórico em lançamentos de produtos, estruturação de times comerciais e desenvolvimento de novos negócios. “Hoje, praticamente toda a população brasileira utiliza o WhatsApp para se comunicar e dialogar com as marcas. O desafio não é mais estar neste canal, mas garantir experiências que realmente resolvam as questões dos consumidores e que gerem valor para as empresas”, afirma Daniel Santos.



As empresas devem responder rápida e corretamente ao consumidor. O mercado de chatbots e agentes de IA vive um momento de amadurecimento. Se, por um lado, há muitos fornecedores e plataformas disponíveis, por outro, poucas empresas conseguem explorar todo o potencial da IA conversacional de maneira estratégica e integrada aos processos de negócio, segundo aponta Luiz Tardelli, CEO da Getbots.



A virada de chave está na IA Conversacional

A proposta da Getbots é ampliar a sua oferta de IA Conversacional com Agentes de IA, AI Commerce, integração com outras ferramentas, apoiada em sua vasta experiência em operações estratégicas que utilizam IA: Preditiva, Generativa e Agêntica. A solução já está implementada em várias grandes marcas, com mais de 1 bilhão de interações em 2025.



Entre as verticais de indústrias atendidas em 2025 pela Getbots, estão a de alimentos, farmacêutica veterinária, nutrição animal, têxtil, biocombustíveis, energias renováveis, frigorífico, construção, moda e acessórios, além de setores de serviços, como bancos, eventos, comunicação, educação, entre outros.

Um exemplo de campanha com IA Conversacional

Um cliente da Getbots no segmento de alimentos implementou um modelo avançado de agente de inteligência artificial para extrapolar experiências com consumidores nos pontos de vendas. O resultado ultrapassou a meta inicial em 17%, o que despertou grande interesse entre os grandes players do segmento.

Diferencial está na estratégia e na execução

A Getbots é uma especialista que se posiciona nesse cenário desafiador: a empresa atua no desenho da arquitetura das soluções personalizadas, na organização do conhecimento, orquestração dos dados e na implementação de projetos customizados, alinhados à realidade de cada cliente, segundo Tardelli.

Para 2026, a empresa aposta no avanço dos agentes de IA conversacional como peça central da relação entre marcas e consumidores. A combinação de contexto, personalização e integração com dados promete transformar o WhatsApp em um verdadeiro hub de relacionamento, vendas e atendimento.

“O futuro da IA conversacional não está em responder perguntas isoladas, mas está em construir experiências completas, que acompanhem o consumidor ao longo de toda a jornada”, conclui o CEO da Getbots.

