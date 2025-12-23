Movimento de Executivos

Francisco Giordano assume Vice-Presidência de Operações de Cloud Software & Services da Ericsson no Cone Sul da América Latina

A Ericsson anuncia Francisco Giordano como novo vice-presidente de Operações de Cloud Software & Services (CSS) para o Cone Sul da América Latina. Com mais de duas décadas de atuação no setor de telecomunicações, o executivo traz uma visão ampla e integrada do ecossistema, fruto de sua experiência em fabricantes de tecnologia e operadoras da região. Essa trajetória multifacetada lhe confere profundo entendimento técnico e operacional, além de sensibilidade às necessidades reais dos clientes em um cenário de rápida evolução das redes.

Francisco esteve à frente de iniciativas estratégicas relacionadas a core de rede, cloud e 5G, conduzindo projetos de implantação, modernização e transformação operacional para algumas das maiores operadoras latino-americanas. Sua carreira inclui passagens por grandes empresas do setor e uma jornada sólida dentro da própria Ericsson, onde já ocupou posições de liderança em pré-vendas, desenvolvimento de negócios, operações e entrega.

Na nova função, Giordano terá como missão ampliar o valor entregue aos clientes e ao mercado, impulsionando a transformação digital por meio da adoção de soluções avançadas em automação e inteligência artificial. O executivo também será responsável por fortalecer modelos operacionais mais ágeis, eficientes e orientados a dados, alinhados aos desafios das redes de próxima geração.

