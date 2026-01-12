De estagiário a sócio: a trajetória do novo CEO da RP Trader, que tem meta de dobrar o faturamento

Diz o ditado que “o bom filho a casa torna”. A trajetória do executivo Henrique Santoro Seideler confirma a sabedoria popular. Depois de um ano, o engenheiro de produção voltou à RP Trader, onde ingressou como estagiário e ascendeu na carreira. Passados quase seis meses do retorno, Seideler se prepara para assumir o posto de CEO da empresa – a maior de terceirização de prospecção B2B no Brasil, referência nacional em seu segmento.

O regresso à RP Trader, no primeiro semestre deste ano, se deu na condição de sócio e diretor comercial. Mas, no horizonte, já estava a possibilidade de se tornar CEO, conforme revela o executivo. Recentemente, o cofundador e atual CEO da RP Trader, Rafael Mendes, propôs a transição, para que, em janeiro, Seideler ocupe o comando da empresa.

“Estou gradativamente deixando as atribuições específicas de diretor comercial para assumir as responsabilidades de gestão geral”, sublinha o executivo. Nos planos, metas ambiciosas, porém factíveis: “dobrar o faturamento e consolidar a RP Trader como a maior empresa de terceirização de prospecção B2B no país e dar os primeiros passos em uma expansão para a América Latina”.

Conhecimento da empresa e da atividade econômica em que atua não falta a Seideler. Ele se iniciou no ramo quando estava no último ano da faculdade de Engenharia de Produção. “Comecei como estagiário, numa função de BDR ou SDR [algo como um pré-vendedor]”, relembra. Logo passou a vendedor propriamente dito e, em seguida, gestor e diretor da área comercial.

Foram quase cinco anos consecutivos de RP Trader. Resolveu, no final de 2023, viver uma experiência em outra organização. Trabalhou, também como diretor comercial, em uma plataforma de soluções para a educação.

Até que, perto de 2024 terminar, deu-se um reencontro com Rafael Mendes e a proposta mútua de voltar à casa onde a trajetória começou. O cofundador seguirá na RP Trader integrando o quadro societário.

A RP Trader tem sede em Curitiba – cidade natal e onde Seideler fez carreira profissional. Está no mercado há sete anos. “Na RP Trader encontrei minha verdadeira paixão pela área comercial. Comecei aqui e, com o tempo, fui me desenvolvendo e conquistando novas responsabilidades. Temos uma equipe dedicada a oferecer soluções de prospecção 24×7, que ajudam empresas a acelerarem seus processos de vendas e a conquistarem novos mercados”, orgulha-se o novo CEO.