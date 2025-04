Multilaser lança quatro novos tablets

A principal fabricante de tablets do Brasil, Multilaser, acaba de lançar quatro novidades para o mercado de eletrônicos: o tablet M8, nas versões 4G e Wi-fi, e duas soluções licenciadas da “Patrulha Canina”.

Após o lançamento do Google Kids Space no Brasil, em parceria com a Multilaser, a nacional mantém nas novidades da sua tradicional linha de tablet a solução que confere controle parental e um ambiente lúdico e pedagógico, pensado para crianças. Os lançamentos, porém, atendem também aos pais: acompanhar notícias, ler um livro, ver uma receita, acessar as redes sociais, estudar, enviar e-mails … são algumas das funções que podem ser executadas de forma rápida e fácil pelos tablets M8. Conheça mais os produtos:

Tablet Multilaser M8: Com tela em HD IPS de 8’’ e memória de 32GB EMMC mais 2GB de memória RAM, esta novidade é ideal para assistir a vídeos e ler o que quiser. O produto ainda vem equipado com Android 11 Go edition, bluetooth e GPS.

Modelo 4G – preço sugerido de R$999,00

Modelo Wi-fi dual band – preço sugerido de R$799,00

Para os fãs do desenho “Patrulha Canina”, os lançamentos de tablet infantil da Multilaser são imperdíveis. As novidades acompanham uma case personalizada com os dois personagens favoritos da animação: Chase e Skye. Conheça mais os produtos:

Tablet Patrulha Canina: A case emborrachada e estampada com os personagens confere não só um design divertido, como também maior durabilidade ao produto. A alça ergonômica também ajuda na prevenção de quedas e garante conforto para os pequenos. O tablet vem equipado com Wi-fi, bluetooth, Android 11 Go Edition e 32GB de memória EMMC. Além disso, os produtos possuem controle parental, que garante segurança para as crianças e tranquilidade para os pais.

Modelo Chase – preço sugerido de R$679,00

Modelo Skye – preço sugerido de R$679,00

Todos os produtos acompanham cabo USB tipo C, carregador e já podem ser encontrados no site oficial da marca ou nos principais varejos do segmento.