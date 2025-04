Incentivar a presença feminina no cenário esports inspira parceria do Inteli com a W7M Gaming

Abraçar causas legítimas de impactos positivos reais na sociedade e inserir, de maneira efetiva, a participação de mulheres no cenário de esports são alguns dos objetivos da parceria anunciada pelo Instituto de Tecnologia e Liderança, Inteli, com a W7M Gaming, tradicional organização de esports que conta com times Rainbow Six Siege, Valorant e CS:GO Feminino.

Firmada, por meio da agência de marketing Virtual, a união tem como meta apoiar a W7M Valkirias, um dos maiores projetos que ajuda talentos femininos dentro do cenário de esports brasileiro, além de outras equipes femininas da organização, desenvolvendo e incentivando, cada vez mais, a presença delas de forma integral, no universo dos jogos eletrônicos.

A iniciativa marca a entrada do Inteli no mercado de games e no cenário do esporte e consolida a faculdade como importante engajadora da inovação social. Maíra Habimorad, CEO do Inteli, destaca que a instituição enxerga esse novo passo como uma forma de se aproximar dos jovens e dar visibilidade a pautas legítimas. “É muito importante para o Inteli, uma instituição que visa formar a nova geração de líderes na área da tecnologia, se aproximar do universo dos jovens. Na hora de buscar uma organização para apoiar, pensamos em algo que defendia e apoiava pautas similares às da faculdade e a parceria entre a W7M Gaming com as Valkirias foi fundamental nesse momento. Queremos fomentar a participação das meninas em tecnologia, dar visibilidade para a atuação delas e apoiar a diversidade e as minorias dentro deste cenário”, defende.

Para Felipe Funari, diretor de esports da W7M Gaming, a parceria com o Instituto é de suma importância para o apoio às pautas defendidas pela organização: “Desde nossa fundação, sempre quisemos trabalhar de forma concreta o desenvolvimento do cenário feminino de esports. Em 2021, demos um grande passo neste objetivo, trazendo nosso time feminino de CS:GO e a parceria com as Valkirias. A chegada do Inteli como nosso patrocinador, uma faculdade que apoia o desenvolvimento do cenário, mostra que estamos no caminho certo. Podem ter certeza que iremos em busca de, cada vez mais, fazer a diferença dentro desse universo”, comenta.

