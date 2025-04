Motorola anuncia grupo de inovação para reinventar o futuro

A Motorola anunciou a criação do Motorola 312 Labs, um grupo de inovação dentro da unidade de produtos da empresa formado por especialistas globais em pesquisa, design e engenharia focados no desenvolvimento de produtos inéditos. Este grupo irá desenvolver por meio de pesquisa, idealização, conceitualização e prototipagem, soluções e tecnologias até então inexploradas. O lançamento da Motorola, que é uma empresa Lenovo, apoia ainda mais a missão da Lenovo de duplicar investimentos em P&D nos próximos três anos.

No segundo trimestre do ano fiscal 2021-2022, a Motorola obteve crescimento e lucratividade recordes, alcançando o melhor trimestre de todos os tempos com lucro histórico de US$89 milhões, enquanto as receitas cresceram 27% em comparação com o ano passado – o mais alto em 15 trimestres. Isso se deve a um portfólio essencial de produtos como o motorola razr, o motorola edge e a família moto g, além de serviços como ThinkShield for mobile e Moto Talk.

A Motorola trouxe inovações incríveis ao mercado, como telas inquebráveis, os moto mods e o dobrável motorola razr. Agora, a missão do Motorola 312 Labs é continuar acelerando o lançamento de novas tecnologias. Olhando para o futuro, o grupo focará em áreas chave de pesquisa, incluindo o ecossistema conectado do futuro, a evolução do metaverso, explorando novos e únicos formatos e usáveis, avançando telas e tecnologias de realidade aumentada e de realidade virtual.

“O Motorola 312 Labs tem um posicionamento único já que sua missão é explorar o desconhecido, mas com uma equipe de pesquisa que tem a expertise para tornar realidade uma ideia conceitual”, disse Dan Dery, vice-presidente de Produtos da Motorola. “Uma parte de nossa expertise diz respeito a entender as necessidades dos clientes. Qual seria o sentido de um produto revolucionário se não significasse nada para as pessoas? Esta é uma área chave para o Motorola 312 Labs, assim como o futuro da tecnologia de mobilidade”, completa Dery.

Colaboradores da Motorola discutem ideias durante uma sessão de brainstorming no Motorola 312 Labs

Time Global de Especialistas nasceu em Chicago

O nome “312” foi escolhido porque é um dos códigos de área telefônicos mais conhecidos de Chicago. A inovação da Motorola tem raízes profundas em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, desde o primeiro telefone portátil até o primeiro modelo dobrável. A equipe fica baseada no icônico Merchandise Mart de Chicago, onde colaboradores trabalham em mais de 30 laboratórios, junto com colegas do Brasil, da China e da Índia.

Com base nos valores propagados pelo Escritório de Diversidade da Lenovo, o Motorola 312 Labs continuará a construir um time diverso e a assegurar uma combinação de disciplinas introduzidas no decorrer do processo de inovação. Por exemplo, de uma perspectiva de pesquisa do consumidor, um processo de triagem assegura a inclusão de uma amostra representativa de várias idades, gêneros, habilidades e raças em nossas sessões. Isso é um elemento fundamental do processo.

A Colaboração é chave

O Motorola 312 Labs é um passo importante para que a Motorola possa continuar desafiando a maneira como a experiência móvel é sentida, sua aparência e sua forma de atuar.

