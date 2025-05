Veja como a tecnologia ANC torna fones de ouvido sem fio em uma importante ferramenta de trabalho

Engana-se quem pensa que os fones de ouvido sem fio são apenas para ouvir música ou para a prática esportiva. Hoje, eles se tornaram perfeitos também para quem trabalha de casa e precisa participar de inúmeras reuniões de maneira remota, por exemplo. Isso se dá graças a tecnologias como o Cancelamento Ativo de Ruído¹ (ou ANC, na sigla em inglês), presente no recém-lançado Galaxy Buds2, que, além de oferecer aos usuários um nível de som de qualidade premium nas tarefas mais simples do dia a dia, auxilia para que não ocorram interrupções com barulhos externos.

Com seu sistema de três microfones e Unidade de Captação de Voz (VPU), o Galaxy Buds2 se torna um importante aliado para quem está em home office. A tecnologia ANC já é conhecida em headsets, cujos fones são maiores, mas a Samsung foi capaz de colocar essa tecnologia dentro dos fones sem fio da linha Galaxy Buds. A façanha de colocar tamanha tecnologia em fones tão pequenos só é possível graças ao icônico formato curvado dos Buds.

Por conta deste formado curvado, o usuário consegue o máximo de conforto (inclusive para usos prolongados) enquanto os dois microfones externos e a unidade de captação de voz dos fones permitem restringir até 98% dos ruídos externos¹, enquanto captam a voz do usuário de maneira clara e nítida.

Mas sons externos não são apenas barulhos, eles podem, inclusive, ter certa importância ao usuário – campainha, interfone, ou até uma criança chorando são exemplos de sons que ainda requerem a atenção do usuário. A Samsung sabe disso e por isso permite que se escolha, no Galaxy Buds2, quanto do som externo se quer ouvir. Isso torna possível trabalhar com tranquilidade em uma sala com pessoas assistindo a televisão, por exemplo.

O dispositivo oferece cancelamento ativo de ruído, que ajuda a bloquear sons indesejados, melhorando a concentração no trabalho que está realizando. Mas se o que está acontecendo ao seu redor for importante, basta ativar o modo de som ambiente, com três níveis de controle de volume2, para escolher o quanto você quer ouvir de som externo enquanto usa o Galaxy Buds2.

Solução para o dia a dia

Além do home office e das práticas esportivas, os fones sem fio são ideais para todas as tarefas simples do dia a dia. A liberdade de movimentos já proporcionado pelo sistema wireless é ainda maior com o perfeito encaixe do Galaxy Buds2, que está menor, mais leve e com design mais confortável em forma curva icônica.

Para garantir a correta fixação, os fones vêm acompanhados de três pares de ponteiras de borracha em diferentes tamanhos (grande, médio e pequeno), para que você possa escolher e usar o que melhor se ajusta ao seu ouvido. No app Galaxy Wearable, o usuário verifica se os fones de ouvido estão encaixados corretamente, se está obtendo o melhor som e Cancelamento Ativo de Ruído para o formato da sua orelha. Com todos esses recursos e segurança de fixação ao ouvido, o usuário pode abaixar e pegar objetos do chão, fazer limpeza e organização da casa, brincar com as crianças, animais e dançar livremente, por exemplo.

O Galaxy Buds2 é uma experiência diferenciada até para quando o usuário quiser apenas relaxar e ouvir música, os alto-falantes dinâmicos de duas vias do Galaxy Buds2 tem um tweeter para notas agudas nítidas e claras e um woofer para cobrir os graves profundos para um som rico e equilibrado. O ajuste confortável do Galaxy Buds2 permite usá-los por longos períodos, e o tempo de reprodução, com ANC ligado, chega a 20 horas3. Além disso, ele também possui carregamento sem fio com certificação Qi e carregamento rápido que permite 1 hora de reprodução com apenas cinco minutos de carga4.

Funcionalidade com estilo

Discreto e muito estiloso, o Galaxy Buds2 é um charme no visual. Disponível em quatro elegantes cores5 – grafite, branco, verde e violeta – até a caixa toda branca é vanguardista: quando se abre, revela um interior colorido que combina com os fones de ouvido.

Interatividade com o Ecossistema Galaxy

Compatíveis com smartphones, tablets, PCs ou até smartwatches, os Galaxy Watch4 podem ser utilizar com os novos smartphones dobráveis Galaxy Z Fold3 5G* e Galaxy Z Flip3 5G*, ou pelo novo Galaxy Watch4.

Com apenas um toque no relógio inteligente, muda rapidamente entre o cancelamento de ruído ativo e o modo de som ambiente. Se uma ligação for recebida no smartphone enquanto assiste a um vídeo com o fone pelo tablet Galaxy Tab S7, o Galaxy Buds2 automaticamente se conecta ao dispositivo que está recebendo a ligação, imediatamente retornando ao vídeo assim que a chamada for encerrada. Já no PC, com o aplicativo Galaxy Buds, é fácil ajustar e alterar as configurações do fone de ouvido, incluindo controles de ruído e o equalizador, e até mesmo atualizar o software do dispositivo.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Cabo USB-C acompanha o produto.

1 Certificado pela UL Verification, cancelamento de ruído ativo (ANC) do Galaxy Buds2 elimina até 98% do ruído ao fundo. O recurso pode ser configurado no aplicativo Galaxy Wearable.

2 Recursos, incluindo Cancelamento Ativo de Ruído e Som ambiente, requerem uma conexão Bluetooth®. As configurações e recursos avançados, incluindo o volume do som ambiente, são habilitados por meio do aplicativo Galaxy Wearable no Android e do aplicativo Galaxy Buds para PC no Windows. O aplicativo Galaxy Wearable no Android requer Android 7.0 ou superior e 1,5 GB de RAM ou superior, disponível na Galaxy Store ou Google Play Store. O aplicativo Galaxy Buds para PC requer Windows 10 ou superior, disponível na Microsoft Store.

3 Valor típico testado em condições de laboratório terceirizado. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A vida útil real da bateria pode variar e depender das condições de uso, como configurações de funções, tipo de arquivo de reprodução e intensidade do sinal Bluetooth.

4 O tempo de carregamento baseia-se no fato de a bateria dos fones de ouvido ser inferior a 30% quando eles começam a carregar. A vida útil real da bateria e o tempo de carregamento podem variar e dependem de fatores como condições de uso e número de carregamentos. Medido com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado.

5 As cores disponíveis podem variar de acordo com o mercado, operadora e varejista.