Startups abrem processo seletivo para início imediato

Com o avanço da vacinação e o fim das restrições em todo país, o mercado de trabalho ganha fôlego e se mantém aquecido. Atualmente, dez startups estão contratando profissionais para áreas de RH, TI, engenharia, comercial, projetos e marketing. A maioria das vagas tem início imediato.

As empresas que estão com oportunidade em aberto são:

O Bling , anuncia a abertura de mais 28 vagas no formato home office e presencial. Entre as oportunidades estão 15 vagas para suporte técnico, 5 para desenvolvedor fullstack, duas para analistas de produtos, uma para analista de conteúdo, uma para coordenador de marketing e uma para desenvolvedor mobile. Além disso, há duas vagas para analistas de sistemas e uma para analistas de testes no Pagcerto, empresa parceira do Bling. Todas elas estão disponíveis para todo o Brasil, exceto as vagas de suporte técnico ao cliente que são apenas para o Rio Grande do Sul. Os interessados podem se candidatar por meio deste link.

AEurekka, hub de startups e scale-ups focada em saúde e bem-estar com forte atuação em psicoterapia e medicina, é considerada uma das principais empresas de atendimento psicoterápico do país. Com uma média mensal de 2 mil sessões, a startup registra crescimento acima dos 450%. A empresa está com duas oportunidades em aberto para: Estágio B2B , Estágio Marketing Assistants , Estágio SEO , Estágio Departamento de Pessoal , Head de Projetos . Os salários são compatíveis com o mercado e dependem do nível de experiência do candidato

A Gruv é uma agência Full Service que gosta de desafiar o normal. Somos experts em estratégias e exploradores criativos comprometidos em resolver problemas complexos. Criamos um cenário para que nossos colaboradores façam escolhas diferenciadas no dia-a-dia, o que acaba colocando os resultados de nossos produtos e serviços de Marketing, Design e Comunicação fora de seu habitat comum. A empresa está procurando um Creator que será responsável pela criação do conteúdo, gravação e edição nas redes sociais. Regime de contratação, a combinar. Mande seu currículo para [email protected] com título “Creator”.

• houpa!

A Mobile2you, mobile-house que desenvolve aplicativos financeiros sob medida, tem como propósito a entrega de inteligência dos algoritmos vinculada à experiência da jornada do usuário. O resultado é traduzido em produtos digitais que geram tração às regras de negócios das empresas. A empresa tem mais de 20 vagas disponíveis nas áreas de engenharia de software, scrum master e líderes de produtos, todas para o trabalho remoto. As contratações serão feitas por meio da “Academia Mobile”, treinamento que faz parte da jornada de aquisição de novos talentos contratados e visa não apenas estimular a contratação de devs juniores, mas também capacitá-los nas tecnologias desenvolvidas pela empresa. Interessados podem entrar em contato com o time de recrutamento e seleção por meio do site oficial, na seção “ Trabalhe Conosco “.

A Nilo Saúde é healthtech especializada na oferta de software para gestão de relacionamento e cuidado ao paciente. A empresa está construindo o futuro da saúde digital, através da tecnologia, que quando usada para colocar o paciente no centro do cuidado, cria atendimentos digitais que são atenciosos, pessoais e resolutivos. Por isso, a startup busca novos colaboradores para continuar construindo esse futuro para a área da saúde. As oportunidades são nos setores de: Customer Support Analyst, Backend Engineer e Frontend Engineer

Para se inscrever nas vagas disponíveis, acesse e preencha o formulário aqui

A Nuvidio é uma startup mineira especializada em vídeo atendimento e oferece tecnologia e infraestrutura completa para as marcas atenderem os consumidores via videochamadas de maneira simples e fácil. É uma startup remota e possui funcionários distribuídos em Minas Gerais, no Tocantins e na Argentina. Está contratando profissional para a área de Design/UX. O candidato interessado na vaga deve se inscrever por meio do site .

O Pinguim é uma comunidade de viajantes focada em criar experiências únicas de viagens. Com o objetivo de conectar pessoas à procura de companhia para viajar, a travel tech desenvolveu um aplicativo que une pessoas e destinos de acordo com o perfil e preferências de cada usuário. Disponível nos sistemas Android e IOS, o app oferece os melhores roteiros e marketplace de produtos e serviços de viagens. Atualmente a plataforma possui mais de 50 mil usuários e parcerias com operadores, hotéis e agências para oferta de pacotes de viagens. Atualmente a startup está contratando: Desenvolvedor de aplicativos móveis. Os interessados podem se inscrever pelo LinkedIn (clique aqui).

A Plugify, startup brasileira de HaaS – Hardware as a Service que simplifica o acesso e a gestão da infraestrutura de TI para empresas de todos os portes, e que contratou mais de 50 pessoas em 2021, anuncia a abertura de mais três vagas em diferentes áreas. A startup busca analistas para as áreas de controladoria (sênior) e infraestrutura (sênior), além de um desenvolvedor Python sênior. Os candidatos podem se cadastrar pelo e-mail. A empresa também tem um um programa de estágio.

A Versa Fuel é uma startup que está remodelando o universo do abastecimento por meio do delivery. Para empresas (B2B), a inovação tem como objetivo oferecer um serviço que traga segurança financeira, operacional, aumento de produtividade e redução de custos. Enquanto para as pessoas (B2C), a empresa visa trazer maior comodidade e praticidade no dia a dia. Com a expansão do negócio a empresa está contratando Executivo(a) de Vendas e Desenvolvedor(a) Full Stack. Os candidatos devem encaminhar currículo peloe-mail.