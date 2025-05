Desbrave o mundo de Nurgle em Total War: WARHAMMER III

Nurgle, também conhecido como Senhor da Peste, é o Deus do Caos da Doença, Decadência e Morte por Renascimento.

Ku’gath Pai da Peste – Senhor Lendário de Nurgle

Ku’gath Pai da Peste, o Pragricultor Putrefante, é o escolhido mais privilegiado de Nurgle. Fascinado pela criação de novos contágios, ele frequentemente viaja aos reinos mortais para testar novas criações no campo de guerra. Ku’gath é motivado pelo desejo de criar a praga perfeita, capaz de infectar até os próprios deuses.

Partindo para a batalha em cima de um palanquim sustentado por inúmeros Nurgletes, este apotecário das pragas testa seus inúmeros e horrendos contágios lançando diversos Nurgletes infectados em meio ao inimigo. Apesar de sua aparência inchada e pestilenta, Ku’gath Pai da Peste tem a capacidade extraordinária de absorver dano e causar terríveis ferimentos em combates corpo a corpo ou com feitiços de Nurgle.

Estilo de Jogo de Nurgle

Como a própria personificação de seu deus virulento, o exército de Nurgle é uma forte muralha de carne podre, capaz também de se regenerar, que prende os inimigos em combate corpo a corpo e os enfraquece com ataques venenosos e desgastes estratégicos. Quanto mais dano esses guerreiros pestilentos sofrerem em batalha, maiores serão os bônus desbloqueados, como a habilidade tóxica Peste, Gloriosa Peste, que é disseminada pelas fileiras inimigas como uma praga potente.

Dentro da campanha, Nurgle se dedica a disseminar sua mensagem repulsiva a cada oportunidade. Suas facções podem criar e disseminar diversas pestes que causam efeitos negativos a inimigos azarados e bônus aos seus próprios exércitos nas proximidades. Também podem utilizar construções cíclicas que crescem e morrem de maneira orgânica, além de poder invocar unidades com força reduzida para seus exércitos.

Composição do Exército de Nurgle

Os Demônios de Nurgle são realmente pútridos e repugnantes de se ver. O coração do exército é composto por resilientes infantarias de linha de frente, como os Empesteados e os enxames dos perversos (e adoráveis) Nurgletes, enquanto feras de guerra abomináveis e demônios maiores, como os Grandes Impuros, os Sapopútridos e as Feras de Nurgle, oferecem combate corpo a corpo devastador e apoio mágico.

