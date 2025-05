SumUp dá desconto de até 65% em suas maquininhas no mês da Black Friday

A SumUp, fintech de soluções de pagamentos com foco no microempreendedor, preparou duas ofertas para a Black Friday deste ano.

Durante o mês de novembro, as maquininhas da SumUp terão até 65% de desconto. Essa é a redução de preço do modelo Top, a maquininha minimalista que cabe no bolso, que sai por 12 parcelas de R﹩ 3,90. Já a SumUp On, uma maquininha moderna e ideal para quem quer ampliar as vendas nas festas de final de ano, está com 25% de desconto e preço de 12 parcelas de R﹩ 14,90.

A fintech também reduziu as taxas de novos clientes para 1% do valor de transações feitas no débito e no crédito à vista, e para 9% no crédito parcelado em 12 vezes.

Além disso, na SumUp é possível receber pagamentos via Pix usando as maquininhas ou links de pagamento, sem nenhuma taxa.

“O empreendedorismo está no DNA da SumUp e uma de nossas missões é desenvolver ferramentas e soluções que fomentem os micro e pequenos negócios. Por conta disso, nesse mês de Black Friday, pensamos em ações que irão ajudar nossos clientes a ter margens ainda melhores no fim do ano”, explica Ricardo Malaquias, líder de expansão da SumUp.

As ofertas podem ser conferidas nosite da SumUp e são válidas até 30 de novembro de 2021, às 23:59 horas.