realme GT 2 Pro será o primeiro e mais importante flagship premium da realme e virá equipado com o novo Snapdragon® 8 Gen 1

Durante o Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2021, a realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anunciou que será uma das primeiras fabricantes a lançar um smartphone equipado com a plataforma Snapdragon® 8 Gen 1.

O novo flagship da realme se chamará realme GT 2 Pro e será o mais sofisticado smartphone premium da empresa. Esse é o marco de entrada da realme no mercado high-end global e na busca por oferecer cada vez mais inovação e tecnologia de ponta.

Em seu discurso durante o evento, o Vice-Presidente Chase Xu enfatizou que a Qualcomm Technologies sempre foi uma das mais importantes colaboradoras da realme. A marca já começou o desenvolvimento do realme GT 2 Pro há alguns meses e irá entregar um flagship de ponta que irá superar as expectativas dos jovens usuários em todo o mundo. O aparelho é o primeiro produto Pro da série GT e foi desenvolvido com o objetivo de atender as necessidades de consumidores do segmento premium.

A realme tem trabalhado em estreita colaboração com a Qualcomm Technologies desde seu início para desenvolver dezenas de smartphones poderosos e de alta qualidade para consumidores em todo o mundo, do 4G ao 5G. Em 2021, a realme foi uma das primeiros fabricantes a usar as plataformas móveis Qualcomm Snapdragon 888 e 870G 5G. O realme GT Master Edition Explorer (com Snapdragon 870) e o realme GT (com Snapdragon 888) foram amplamente reconhecidos pelos mercados de todo o mundo.

Com desempenho poderoso e recursos 5G superiores, o Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile Platform, expandiu novas possibilidades para o desenvolvimento do novo realme GT 2 Pro, especialmente em termos de jogos, capacidade de Inteligência Artificial e 5G, levando a experiência do usuário a um novo patamar e se tornando o poderoso motor para o primeiro flagship premium da realme .

“Como primeira criação da série mais premium da empresa, o realme GT 2 Pro faz parte da nossa missão de proporcionar experiências sofisticadas aos jovens usuários, oferecendo desempenho, design e câmera que vão além das expectativas”, afirma Sky Li, fundador e CEO da realme, reforçando a mensagem de que a empresa sempre se concentrou nas necessidades dos consumidores e tentará implacavelmente desenvolver smartphones cada vez melhores para fãs em todo o mundo.

Um dos motivos que levaram a realme a se tornar a empresa de smartphones mais jovem a alcançar o Top 6 global e continuar em um ritmo forte de expansão internacional foi justamente o compromisso de tornar tecnologias inovadoras com design arrojado mais acessíveis aos jovens usuários.

De acordo com dados da Canalys, a realme também passou a integrar a lista de 5 maiores fabricantes de smartphones em 21 mercados globalmente no terceiro trimestre de 2021, logo após ter conquistado o posto em 13 mercados no segundo trimestre.