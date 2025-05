O Submarino realizou a maior live gamer da Black Friday. O app da marca registrou um crescimento de 94% de acessos durante a live do dia 25/11, comparado com o dia anterior do evento. Mais de 1,7 milhão de pessoas foram impactadas nas redes sociais do Submarino com conteúdo da live e foram registradas mais de 184 mil interações.

A Live Sub Friday, que foi transmitida na Twitch, alcançou um pico de quase 30 mil visualizações simultâneas, com mais de 514 mil pessoas assistindo a transmissão. Entre os produtos mais vendidos durante a live estão Console Playstations 5, Samsung Smart TV 55″ QLED 4K e Notebook Gamer Dell G15-I1000-M10P.

A Live Sub Friday, idealizada pela DRUID e produzida pela SANDBOX, reuniu 12 influenciadores do universo gamer, além dos embaixadores da LOUD – organização que reúne influenciadores e times profissionais de e-Sports patrocinada pelo Submarino – e de atrações musicais, com transmissão simultânea em seis dos maiores canais da Twitch Brasil.