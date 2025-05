Conheça para quais setores as empresas brasileiras mais buscam mão de obra no exterior

As empresas brasileiras têm buscado cada vez mais oportunidades para gerar vantagens competitivas e crescimento acelerado, principalmente as companhias ligadas à inovação. Uma das movimentações que impacta diretamente neste desenvolvimento é a construção de um time funcional e alinhado. Com o trabalho remoto em ascensão, os gestores começaram a procurar por profissionais de fora do Brasil para preencher posições em aberto.

Por isso, com base nos dados e contratações realizadas via Deel, startup líder global na área de gestão de contratos e pagamentos internacionais, reunimos os principais setores para os quais as empresas brasileiras têm dificuldade em achar mão de obra qualificada no País.

• Tecnologia

O setor de tecnologia da informação é um dos mais requisitados pelas empresas brasileiras, mas já é de conhecimento geral que a área enfrenta déficit de profissionais. Em território nacional, essa carência deve ser de mais de 400 mil postos de trabalho até 2022, de acordo com dados da Softex, organização social voltada ao fomento da área de TI. “Além do déficit de profissionais que enfrentamos no Brasil, muitas empresas que estão passando pelo processo de expansão necessitam de um time global e multicultural”, pontua Cristiano Soares, country manager no Brasil da Deel.

• Vendas

Outra área que as empresas brasileiras têm olhado com atenção e buscado talentos internacionais é a de vendas. As companhias que possuem negociações internacionais ou desejam vender seus serviços e produtos para o exterior preferem contar com profissionais de outros países, principalmente por conta da barreira linguística encontrada no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo British Council, em parceria com o Instituto de Pesquisa Data Popular, apontou que apenas 5% da população brasileira fala inglês – sendo que apenas 1% dessas pessoas é fluente. “É importante entendermos que o mundo sem fronteiras já é uma realidade e a busca por talentos se tornou global”, afirma o executivo.

• Atendimento ao cliente

O setor de atendimento ao cliente vem se tornando cada vez mais fundamental para as empresas, pois é uma forma de reter os clientes. As companhias que estão em expansão ou possuem clientes de países diferentes precisam de profissionais de diversos fusos-horários para suprir as necessidades dos parceiros. “Os gestores perceberam que para algumas posições faz mais sentido contratar profissionais de outro país. Essa movimentação resulta em diversidade cultural, vantagens competitivas e inovação”, finaliza Soares.