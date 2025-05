Polyvox lança dois novos modelos de caixas amplificadas com tecnologia TWS

A Polyvox, empresa especializada em áudio de qualidade, anuncia a chegada de mais duas caixas amplificadas no mercado, a XC-515T e a XC-512T. Os dois modelos são os primeiros equipamentos produzidos na nova fábrica de Manaus.

Os novos modelos de caixas amplificadas contam com a tecnologia TWS, que torna possível a conexão de mais uma caixa, sem a necessidade de fios, criando assim um som estéreo. Ou seja, duas caixas se sincronizam e distribuem o som de forma automática, sendo uma distribuindo o som do lado esquerdo e a outra do lado direito, criando a sensação espacial de som estéreo.

Tanto o modelo XC-515T como o modelo XC-512T tem controle pelo aplicativo do celular, o Polyvox Audio Control. “Nós estamos desenvolvendo produtos que privilegiem conectividade, portabilidade e potência. Esses dois modelos são uma evolução natural, que seria incorporar o TWS”, comenta Luiz Kencis, CEO da Polyvox.

Características

O modelo XC-515 foi desenvolvido com um woofer de 15 polegadas que traz qualidade sonora, potência e com 94.0dB SPL de pressão sonora. Já a XC-512 conta com um woofer de 12 polegadas e 92,0 dB SPL de pressão sonora.

Ambas as caixas contam com alça de transporte, rodinha e autonomia de bateria com até três horas de duração. O design das duas tem uma tela frontal feita para garantir a proteção dos falantes. A cartela de cores das luzes dos Leds foi selecionada pela equipe de design da Polyvox de forma a criar um efeito visual elegante e tem a função X-Beat Lights que permite que as luzes do LED pulsem no ritmo da música.

Os dois modelos possuem função Karaokê, duas entradas para microfone, entrada P10 para guitarra ou violão e funcionam muito bem tanto em ambientes abertos como em ambientes fechados.

Os preços sugeridos para a XC-515T é de R﹩ 999,00 e para a XC-512T é de R﹩ 799,00

Fabricação no Brasil

Em 2021, a Polyvox inaugurou a fábrica de Manaus e já conta com a produção dos novos modelos das caixas amplificadas, XC-512T e XC-515T e em breve, a Torre XT-1200 também começará a ser produzida em território nacional.

A marca já possui uma linha de produção em Pato Branco, numa área com 3.500 m², que atende exclusivamente a linha de alto-falantes automotivos. Nessa unidade em Pato Branco já foram produzidos mais de 2.0 milhões de alto-falantes.

Para o CEO, voltar a produzir em Manaus era um sonho e um objetivo da Polyvox. “A marca sempre foi reconhecida pela sua capacidade inovadora e pela qualidade de som de suas caixas acústicas e agora trazer a produção próxima aos centros de consumo e aos seus consumidores é um sonho que se tornou realidade. Nós montamos um time com engenheiros que fizeram parte da história da Polyvox, com uma equipe jovem que nos ajuda a comunicar com essa nova geração”, afirma.

A marca abre uma fábrica em Manaus em um momento delicado da economia brasileira e, também, em um período em que muitas empresas tiveram que fechar suas portas. “Somos brasileiros e temos um país imenso e apaixonado por música. Temos a certeza que com o controle da pandemia e retomada do crescimento, ter tomado a decisão de fabricar no Brasil terá sido uma das nossas melhores apostas que fizemos”, afirma Luiz.

A Polyvox, marca 100% brasileira, enxerga que o mercado de áudio mudou bastante e acredita que é necessário se reinventar cada vez mais. Em 2021, a empresa já duplicou sua participação no mercado e no próximo ano com a fábrica em completa operação a meta é manter um forte crescimento.