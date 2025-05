Ingresso “Homem-Aranha: sem volta para casa” com cashback no PicPay

A Sony Pictures, o PicPay e a Velox Tickets se unem para oferecer o benefício de cashback para o consumidor que adquirir o ingresso na pré-venda do filme mais aguardado do ano: “HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PRA CASA”. A promoção é por tempo limitado e é válida até o dia 15 de Dezembro, véspera da estreia do filme. No período da pré-venda, o cliente recebe um cashback de 15% do valor (veja detalhes abaixo) válido uma vez por CPF durante a campanha.

Essa é a maior campanha que o PicPay, maior app de pagamentos do país com 60 milhões de usuários, faz junto a um lançamento de cinema. O PicPay também é o único a oferecer esse benefício ao consumidor na pré-venda. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Velox Tickets.

O cashback é creditado para o consumidor logo após a confirmação da compra. O método de pagamento é por saldo em carteira, cartão de crédito ou misto (saldo + cartão) para pagamentos via QR Code usando o app do PicPay

Funciona assim:

– Acesse o site Velox Tickets até o dia 15/12

– Escolha quando e onde assistir ao filme Homem Aranha

– Escolha pagar com PicPay

– Leia o QR Code na tela com seu aplicativo PicPay

– Pague usando seu saldo em carteira, cartão de crédito ou misto (saldo + cartão)

– Pronto! Você recebe cashback no PicPay na hora

Atenção às regras:

– O cashback é válido apenas para pagamentos acima de R﹩50

– Os 15% são limitados a R﹩30 de cashback, ou seja, um pagamento acima de R﹩ 200 dará cashback de R﹩30

– Cada CPF pode ser usado apenas 1x para compra de ingressos

– A compra deve ser feita até as 23h59 do dia 15/12/2021

– Método de pagamento: saldo em carteira, cartão de crédito ou misto (saldo + cartão)

“HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PRA CASA” estreia nos cinemas brasileiros em 16 de Dezembro.