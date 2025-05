Novo jogo da Mulher-Maravilha é anunciado

A Warner Bros. Games e a DC anunciaram durante a premiação The Game Awards o novo videogame de ação e aventura em terceira pessoa de mundo aberto protagonizado por ninguém mais, ninguém menos que Mulher-Maravilha. Em desenvolvimento pela Monolith Productions – também criadores de Terra-média: Sombras de Mordor™ e da sequência Terra-média: Sombras da Guerra™ – o jogo de ação e mundo aberto para um jogador irá apresentar uma história original ambientada no Universo DC e permitirá que os jogadores se tornem Diana de Themyscira na luta para unir sua família Amazona e os humanos do mundo moderno. Alimentado pelo Sistema Nemesis, os jogadores irão estabelecer conexões profundas com os inimigos e aliados à medida que progridem de um lutador heroico para um líder nato.

