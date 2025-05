Passaporte para o Rio Innovation Week com preço especial em dezembro

Marcando um mês para o início do Rio Innovation Week – RIW, mais completo evento de Inovação e Tecnologia já realizado na América Latina, a organização tem uma ação especial para o público. Quem comprar o passaporte para o RIW entre os dias 06 e 13 de dezembro, pode utilizar o código RIW50 e ter acesso ao preço especial de R$ 245,00. O passaporte está sendo vendido na plataforma Sympla.

O Rio Innovation Week acontece no Jockey Club, em área de 40.000m², e terá 15 palcos simultâneos, mais de 500 palestrantes convidados, 1000 startups e incubadoras fomentando negócios. Serão mais de 190 expositores apresentando inovações e soluções para os setores, mentorias, exposições, descarte de lixo eletrônico, workshops, networking e muitos negócios sendo gerados.

Entre os keynotes confirmados estão nomes como: Richard Branson, fundador do grupo Virgin, que irá conversar com o Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes; Steve Wozniak, cofundador da Apple; Katia Vaskys, General Manager IBM; e Francis Suarez, prefeito de Miami, que participará de conversa junto com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, sobre os desafios de transformar uma cidade em polo de inovação, incentivando a geração de novos negócios e a instalação de empresas focadas em novos modelos de atuação.

A agenda de palestras contará ainda com profissionais como; Camila Farani, investidora anjo do Shark Tank Brasil; Rony Meisler, sócio CEO da Reserva; Bruno Stefani, Global Innovation Director da Ambev; João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos; Andrés de Léon, CEO da HyperloopTT; e Natalia Bayona, Diretora de Inovação da UNWTO – Organização Mundial de Turismo.

O evento conta com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e com Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (SECTI RJ). O MCTI é responsável pela Vila da Ciência e vai apresentar projetos de inovação de suas 27 entidades vinculadas. Já a SECTI RJ apresenta o Salão de Inovação com os principais projetos da UERJ, FAPERJ, CECIERJ, UEZO e UENF.

O RIW é realizado por Base Produções, LER Cultural, Sai do Papel, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.

