Pearl Abyss apresenta videoclipe de DokeV no The Game Awards

A Pearl Abyss, desenvolvedora da franquia Black Desert, revelou um novo clipe musical do jogo DokeV, com sua música tema “ROCKSTAR”, ontem (9) durante o The Game Awards.

The Game Awards, carinhosamente conhecido como Oscar® da indústria de jogos, atraiu mais de 83 milhões de visualizações no ano passado. Este ano, o evento aconteceu no Microsoft Theater, em Los Angeles, e foi transmitido ao vivo por 40 serviços de streaming em todo o mundo.

O videoclipe com temática K-pop foi criado especialmente para agradecer aos fãs por seu esmagador apoio após o anúncio do jogo e a revelação de seu primeiro vídeo de gameplay na Gamescom, o maior evento de games da Europa. DokeV cativou um público global de jogadores graças ao seu mundo aberto vibrante e colorido, design de personagem adorável e elementos de jogabilidade exclusivos, que foram apresentados durante seu primeiro anúncio.

No vídeoclipe, os personagens de DokeV performam a coreografia da cativante música ROCKSTAR, produzida para o jogo pela produtora musical GALACTIKA* e coreografada por Lia Kim do renomado estúdio de dança 1 MILLION.

A detalhada coreografia de 1 MILLION foi produzida no estúdio de captura de movimento da Pearl Abyss e importada para a BlackSpace Engine para criar animações realistas. Além disso, diversas cenas reveladas no videoclipe de DokeV poderão ser encontradas no jogo.

“Produzimos um vídeo especial para retribuir à comunidade pelo apoio esmagador que recebemos depois de revelar nosso primeiro trailer de gameplay”, disse Sangyoung Kim, produtor líder de DokeV. “Pearl Abyss está dando o seu melhor para criar tornar o mundo de DokeV um lugar que o mundo real e o virtual se confundem. Estamos trabalhando muito para oferecer um jogo que atenda às expectativas de nossos fãs.”

A Pearl Abyss firmou uma parceria com a Organização de Turismo da Coreia e com várias marcas do CJ Group para ajudar a promover a Hallyu Wave (onda coreana), trazendo uma representação virtual realista da Coreia do Sul em DokeV, e expandindo o alcance do jogo no metaverso.

A herança tradicional coreana também é apresentada no videoclipe em referências ao mundo real e locais históricos do país, como o Hall do Palácio de Gyeongbokgung, o Pavilhão Gyeonghoeru e o Namdaemun; e a jogos infantis coreanos e outras populares tradições.

Como parte da parceria mencionada anteriormente com as marcas do CJ Group, o videoclipe também fará uma aparição na cerimônia MAMA, premiação do cenário musical de K-pop com artistas de todo o mundo. É a primeira vez que um videoclipe de videogame será apresentado na premiação. O MAMA será realizado no dia 11 de dezembro na Coreia do Sul.

DokeV é um jogo de ação e aventura de mundo aberto cujo objetivo é coletar criaturas em um ambiente único onde os personagens principais partem em uma aventura para encontrar e fazer amizade com os Dokebi, criaturas lendárias do folclore coreano.

O jogo contará com elementos baseados no gênero de ação, jogabilidade viciante e oferece um alto grau de liberdade graças ao seu mundo aberto e contínuo. DokeV está em desenvolvimento para PC e console usando a engine da próxima geração, BlackSpace Engine, da Pearl Abyss.

Para obter mais informações sobre DokeV, visite o site oficial.

O vídeo completo de “ROCKSTAR” pode ser encontrado tanto no site oficial de DokeV quanto em seu canal no YouTube.