eLaLiga Santander dá início a seu projeto de e-sports internacional 21/22

eLaLiga anunciou os torneios que farão parte de seu projeto internacional para a temporada 2021/22. Treze competições online em países ao redor do mundo, sob o título “Beat the Best”, e dois Desafios na China e nos Estados Unidos, irão liderar uma estratégia para continuar o crescimento da marca eLaLiga fora da Espanha.

Beat the Best e mais desafios

Os torneios, que serão realizados entre dezembro de 2021 e maio de 2022, terão jogadores amadores lutando para ganhar o primeiro lugar e ganhar a chance de jogar contra um influenciador de seu próprio país. Todos os detalhes relacionados estão disponíveis neste site

Este formato segue o exemplo da eLaLiga Fan Cup 20/21, que atraiu 21.000 jogadores inscritos e gerou 3 milhões de impressões nas redes sociais, o primeiro passo da estratégia de internacionalização desenvolvida pela eLaLiga.

“A eLaLiga Fan Cup foi o primeiro projeto a levar o bom trabalho desenvolvido a nível nacional para além das nossas fronteiras. Embora tenhamos que fazer alterações no projeto devido à pandemia, pudemos concluir os torneios em todos os países propostos e lançar as bases de nossa estratégia internacional, que este ano continuará com dois projetos muito ambiciosos: ‘Beat the Best’ e ‘Desafios’ na China e nos Estados Unidos “, disse Alfredo Bermejo, diretor de Estratégia Digital da LaLiga.

Além desses torneios, que serão disputados online, nesta temporada haverá a adição de dois eventos presenciais na China e nos Estados Unidos, que acontecerão no fim de semana de 19 a 20 de março na China e três meses depois, no dia 20 de junho, nos Estados Unidos.

Estes eventos vão apresentar alguns dos melhores jogadores amadores, celebridades e influenciadores de ambos os países, num torneio de exibição que pretende levar a marca internacional da eLaLiga a um novo nível.

Outras marcas aderem à eLaLiga

Como em outras temporadas, cada vez mais marcas entendem o potencial dos eesports e, nesta edição, o Banco Santander e o Galaxy Racer serão os patrocinadores oficiais da competição “Beat the Best”.

Antes do início dos torneios internacionais, a eLaLiga também participa do FIFA Arena Festival em 3 de dezembro, um torneio de exibição em Xangai (China) em que oito equipes representarão eLaLiga Santander, ePremier League, Virtual Bundesliga e eLigue 1, também apresentando o novo modo de jogo FIFA Online.

O evento servirá como ponto de partida para a temporada internacional da eLaLiga, que já deu seus primeiros passos dentro da Espanha.

eLaLiga Santander, consolidada com sua quinta temporada na Espanha

A quinta temporada regular do eLaLiga Santander começará na Espanha em janeiro próximo, anunciando o início de três meses de plena emoção.

No início da temporada, os clubes serão divididos em dois grupos que se reúnem semanalmente para competir presencialmente. A classificação final da temporada regular será determinada pelos 180 jogos a duas mãos entre clubes LaLiga Santander. Em abril, e após uma pausa para a eLaLiga Santander Cup, a temporada regular será retomada até maio. Os 16 clubes mais bem classificados, oito de cada grupo, irão competir na Grande Final da eLaLiga Santander 2021/22, após a qual um clube será nomeado campeão da temporada. Um total de prêmios de € 250.000 será dividido entre os 32 primeiros colocados, com o campeão levando para casa € 60.000.

Não é só Futebol. É LaLiga.

#PlayLaLigaSantander