Monóculo digital portátil com super zoom e design único chega ao Brasil

Voltado para quem deseja registrar momentos à grandes distâncias, chega ao Brasil a câmera da Canon PowerShot Zoom, com super zoom de até 800mm, um monóculo digital compacto que permite registrar de forma rápida, fácil e nítida, mesmo que o usuário esteja longe do alvo, como alguém que acompanha uma partida de futebol na arquibancada.

O monóculo digital tem um botão de zoom na parte de cima, onde é possível a visualização com uma faixa de zoom óptico de 100mm a 400mm e de 800mm com o zoom digital para capturar momentos ainda mais distantes. Ele ainda possui mais dois botões na parte de baixo, sendo um para registrar a fotografia e o outro para a gravação de vídeos.

“Este produto é para quem quer imergir, mergulhar no momento, quase fazer parte. É para quem busca registrar momentos bem de perto, de forma rápida e prática. ”Ele é voltado para usuários casuais que querem fotografar ou filmar momentos à longas distancias como shows, esportes, aventura e natureza. “É mais um lançamento da Canon que traz inovação e praticidade para qualquer um que queira, e que adore registrar momentos em foto ou vídeo”, afirma o supervisor de produtos da Canon do Brasil, Renan Rocha de Moraes.

A ideia do monóculo digital é proporcionar o registro de momentos únicos, mesmo à distância e depois postá-los de forma rápida e fácil nas redes sociais.

Lançamento

Para apresentar o modelo ao mercado brasileiro, a Canon realizou o lançamento do monóculo digital no camarote do São Paulo Futebol Clube, no estádio do Morumbi, durante a partida entre São Paulo e Juventude pelo Brasileirão 2021. Durante o jogo, os sócios torcedores do São Paulo Futebol Clube puderam acompanhar o confronto utilizando o monóculo.

“Pensamos em apresentar o monóculo em um local impactante e que conversasse com o produto. Quando propomos a ideia ao SPFC tivemos um feedback excelente. O produto tem tudo a ver com esportes, aventura, entretenimento. Poder registrar de perto o momento de uma cobrança de pênalti, a expressão de algum jogador, a torcida, é especial”, afirma a head de Comunicação e Marketing da Canon do Brasil, Grace Kelly.

A Canon também fez ativação durante a última etapa da Porsche XP Private Cup Brasil, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Lá, alguns expectadores do evento puderam utilizar o produto enquanto assistiam a etapa.

A última ativação aconteceu durante o show do cantor sertanejo Gustavo Lima, no Allianz Parque. Quem visitou um dos camarotes, no dia 11 de dezembro, teve acesso ao produto e pode acompanhar momentos do show bem de perto, por meio da lente do monóculo digital, e ainda postar em suas redes sociais.

Além disso, o equipamento foi utilizado pela equipe da fotógrafa Livia Villas Boas e sua equipe durante a final da Libertadores da América, no Uruguai, entre Palmeiras e Flamengo.

“A PowerShot Zoom é um equipamento muito interessante e versátil. Ela me auxilia muito nas pautas. Sempre que eu chego em um jogo ou em um show eu já consigo visualizar pontos estratégicos e abastecer o cliente com imagens criativas”, afirma ela.

Canon PowerShot Zoom – Características:

1 – Cabe em qualquer lugar

Design único e portabilidade com apenas 145g;

2 – Compartilhe em apenas algumas etapas. Conectividade e rapidez na transferência das fotos e vídeos entre a câmera (monóculo digital) e o smartphone, utilizando o aplicativo gratuito Camera Connect;

3 – Não perca o seu momento. Super zoom de até 400 mm óptico e 800mm digital;

4 – Veja o que ninguém conseguiu ver. Ideal para acompanhar esportes e aventura, assim como shows e natureza;

5 – Reviva o momento. Gravação de vídeos em Full HD 30fps e até 10 fotos por segundo no disparo contínuo, para não perder nada;

7 – Um olhar natural. Estabilização óptica para evitar trepidações na imagem durante suas fotos e vídeos;

8 – Vá no detalhe. Sensor CMOS com 12.1 megapixels e rastreamento contínuo de foco para imagens mais nítidas.

A PowerShot Zoom está disponível no Brasil pelo preço sugerido de R$ 3.799,00.