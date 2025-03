Hyundai inova com filtro de realidade aumentada do CRETA Nova Geração no Instagram

Já imaginou fazer um tour por dentro do CRETA Nova Geração sem sair de casa? Pois a Hyundai e a VidMob se uniram para tornar isso possível. As empresas lançaram um inovador filtro de realidade aumentada em que os usuários do Instagram poderão descobrir todos os detalhes internos e externos do novo veículo na palma da mão.

A utilização da tecnologia criativa permite ao usuário visualizar o carro em suas diferentes versões e cores, em qualquer lugar que esteja, assim como se sentir dentro do veículo e poder acessar detalhes sobre os principais itens que destacam a nova geração do Hyundai Creta.

“Nosso objetivo era mostrar de uma forma diferente e inovadora as possibilidades que se pode ter com o nosso novo SUV. Apresentar de uma forma moderna para que as pessoas conheçam o carro”, afirma Jan Telecki, diretor adjunto de marketing da Hyundai Motor Brasil. Mais de 65 mil pessoas já usaram o filtro para conhecer o novo carro mais de perto e de qualquer lugar, número altamente expressivo para o formato que garante um engajamento integral a quem acessou a tecnologia.

A VidMob é a plataforma líder mundial em Inteligência Criativa que fornece uma solução tecnológica de ponta a ponta para ajudar as marcas a melhorarem seus resultados de marketing, atuando como uma plataforma integrada que combina análise criativa pioneira com uma rede global de profissionais qualificados para entender e melhorar a eficácia das campanhas. A ação contou ainda com a participação da agência Innocean.

“A realidade aumentada já é mais do que uma grande tendência para os próximos anos. Ela possibilita a imersividade em essência, fator indispensável no engajamento do consumidor com a marca”, afirma Camilo Barros, head de parcerias da VidMob Latam. “Para nós é um prazer imenso podermos construir um case inovador como esse em parceria com uma grande marca. Estamos confiantes de que essas tecnologias imersivas vão se tornar cada vez mais acessíveis – como mostra o recente anúncio da Meta, novo nome da holding dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, com foco nos metaversos -, e nós estamos prontos para atender a essa necessidade do mercado, como foi com a Hyundai.”

Os filtros podem ser encontrados no perfil brasileiro da marca no Instagram garantindo uma experiência inovadora a todos os usuários da plataforma.