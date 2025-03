[CES 2022] TCL vence prêmios de inovação do IDG durante a CES 2022

Marca líder de produtos eletrônicos de consumo, a TCL Electronics (1070.HK) foi reconhecida pelo International Data Group (IDG) pelas realizações tecnológicas exibidas no Central Hall #17017, Centro de Convenções de Las Vegas, de 5 a 8 de janeiro de 2022.

A TCL ganhou o “Prêmio de Inovação de Tecnologia de Tela Mini LED” pela TV TCL OD Zero Mini LED 8K X925 PRO; “O Prêmio Mais Inovador do Ano” pelo TCL NXTWEAR AIR e o “Prêmio de Inovação em Proteção Ocular do Ano” pelo TCL NXTPAPER 10s.

Patrocinados pelo IDG, os prêmios foram entregues como parte da cerimônia de premiação das melhores marcas globais, realizada em 6 de Janeiro, e escolhidos por um júri de especialistas globais e mídia influente.

A X925 PRO da TCL é a primeira TV com painel do tipo Mini LED de terceira geração e tecnologia de exibição OD ZeroTM. Com mini-LED de 85” 8K, a TV oferece ótica revolucionária e áudio envolvente em um design ultrafino, e vem com o Google TVTM para todas as necessidades de personalização. Também oferece uma experiência de áudio que define o ambiente, graças aos poderosos Onkyo drivers que criam um palco sonoro com processamento de áudio Dolby Atmos® 3D para um som envolvente.

O TCL NXTWEAR AIR é a próxima geração de óculos de realidade virtual, e oferece uma experiência cinematográfica portátil com tela equivalente a 140 polegadas em até 4 metros de distância, elevando a experiência de visualização dos usuários em filmes, jogos, e atividades de home office. Com apenas 75g, o NXTWEAR AIR vem com duas lentes frontais intercambiáveis, priorizando o conforto e estilo pessoal.

O TCL NXTPAPER 10s foi projetado especificamente com foco na proteção dos olhos. O design de tela semelhante a uma folha de papel, utiliza 10 camadas de proteção para reter as cores naturais, estabelecendo novo padrão na indústria. O display é certificado pela TÜV e reduz a luz azul emitido pela tela em mais de 50%. Os usuários também irão desfrutar de uma visão clara de qualquer ângulo, graças ao exclusivo acabamento antirreflexo da tela.

* A disponibilidade do produto pode variar entre países e regiões.

Siga #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022 para obter as atualizações mais recentes no CES 2022.

Twitter: @TCL_OficialBR

Facebook: @TCLBrasil

Instagram: @tclbrasiloficial

YouTube: @TCL Brasil