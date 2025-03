Centro Universitário Facens promove Encontro Científico Internacional

Nos dias 3 e 4 de fevereiro, acontece o I Encontro Científico Internacional Facens, promovido pela instituição de ensino. O objetivo do evento online é estimular o debate e reflexão sobre a área de pesquisa em cenário nacional e internacional, além de oferecer minicursos e workshops.

O evento online também conta com o apoio do MCTI e CNPq, além da participação de parceiros internacionais da Facens como a Universidade do Porto (Portugal), Technische Hochschule Ingolstadt (Alemanha), Universitat de Lleida (Espanha), KIET Group (Índia) e Lawrence Technological University (EUA). Tais parceiros discutirão os resultados obtidos em pesquisas conjuntas com a Facens, servindo de inspiração para futuras pesquisas e possíveis novas parcerias.

O encontro será aberto para professores, pesquisadores e demais interessados, que devem se inscrever pelo site do evento. Durante o encontro, a Facens, juntamente com os parceiros, apresentará algumas dessas pesquisas já em andamento na instituição, abordando áreas de destaque no cenário contemporâneo como tecnologia 5G, Indústria 4.0, segurança veicular, inteligência artificial, redes definidas por software, tecnologia de nanocápsulas, entre outras.