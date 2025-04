GetsuFumaDen: Undying Moon está disponível no Nintendo Switch

A Konami Digital Entertainment, Inc. (KONAMI) revelou durante o Nintendo Direct desta quarta-feira que o GetsuFumaDen: Undying Moon já está disponível para compra no Nintendo Switch™, após o lançamento do acesso antecipado para PC no Steam® na última primavera dos EUA.

A empresa também anunciou que o GetsuFumaDen: Undying Moon sairá do acesso antecipado no Steam® em breve, e a versão 1.0 será lançada em 17 de fevereiro de 2022.

Página da loja Switch™ — LINK

Trailer de lançamento — LINK

Depois de 1.000 anos de paz, o selo do portão do inferno foi rompido e uma inundação de espíritos malignos foi liberada no mundo. Achando-se à beira da destruição, Getsu Fuma deve assumir o comando como líder de seu clã e mergulhar nas entranhas do inferno para destruir o mal em sua essência.

Desenvolvido em conjunto pelo estúdio independente GuruGuru, GetsuFumaDen: Undying Moon apresenta o gênero de ação roguelike no estilo Ukiyo-e com um impressionante mundo sombrio de fantasia, que ganha vida com o toque da arte tradicional japonesa. Os jogadores descerão para as fases do submundo de estilo Ukiyo-e, dominando um arsenal de armas e equipamentos que podem ser combinados para se adequar a uma variedade de estilos de jogo. O jogo apresenta combate altamente estratégico baseado nos aspectos de espaço e tempo exclusivos das artes marciais japonesas. Chefes assustadores e layouts em constante mudança desafiarão os jogadores, permitindo que eles se fortaleçam a cada tentativa.

Durante o período de acesso antecipado do GetsuFumaDen, o jogo sofreu várias atualizações e correções, muitas das quais foram inspiradas pelo feedback da Comunidade Steam®, do Twitter oficial e do servidor oficial no Discord. Novas fases, personagens, armas, chefes (e muito mais!) foram implementados no ano passado e o produto completo está disponível para os novos jogadores do Nintendo Switch™ aproveitarem tudo. Novo conteúdo continuará a ser adicionado ao GetsuFumaDen após o lançamento, então fique ligado!

Página oficial no Twitter — LINK

Servidor oficial no Discord — LINK

Veja a seguir um resumo das atualizações feitas durante o acesso antecipado:

Um novo personagem foi adicionado — Getsu Renge

Um nível de dificuldade Aprendiz foi adicionado para os jogadores que acham o jogo desafiador demais

Novos recursos adicionados, como “Dismantle” (Desmontar) e “Raise Equipment Rank” (Elevar nível do equipamento)

Uma nova fase adicionada,a Subspace Citadel

Novos inimigos adicionados, incluindo o chefe da Subspace Cidadel, Daidarabotchi

O Hall of Treasures foi adicionado, permitindo que os jogadores vejam seus inimigos derrotados

Uma nova arma principal, Whip, foi adicionada

Foi adicionada uma nova arte secreta, “Weapon Rack Order”

Vários ajustes de jogabilidade, correções de bugs e melhorias na qualidade de vida para equilibrar a jogabilidade

Os fãs de GetsuFumaDen poderão comprar uma Deluxe Edition digital no Switch™, que inclui um livro de arte digital, minitrilha sonora original e uma porta do original jogo japonês Getsu Fūma Den do Famicom, inédito no Ocidente.

GetsuFumaDen: Undying Moon Standard Edition está disponível no Nintendo Switch™ por R$ 127,45, somente digital. Os jogadores podem comprar a Deluxe Edition por R$ 178,45.

GetsuFumaDen: Undying Moon já está disponível por R$ 47,79 no Steam® por meio do acesso antecipado, período em que todo o conteúdo da Deluxe Edition está incluído sem custo adicional.

O jogo está disponível no mundo todo e traduzido em 11 idiomas: inglês, francês, italiano, alemão, espanhol da Espanha, português, português do Brasil, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês e coreano. A KONAMI também criou Diretrizes de publicação de vídeo para clientes individuais, que podem ser lidas aqui: LINK