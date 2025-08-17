InterSystems é destaque no Guia do Comprador 2025 para Plataformas de Dados da ISG

A InterSystems foi reconhecida como uma das líderes gerais no Guia do Comprador 2025 para Plataformas de Dados, elaborado pela ISG (Information Services Group). No ranking, a empresa ficou na segunda colocação geral e foi designada líder em quatro categorias de avaliação, de um total de sete, consolidando seu desempenho no segmento.

Na categoria de Plataformas de Dados Analíticos, a InterSystems também foi classificada como “exemplar” pelo estudo, figurando ao lado das principais empresas do mercado. O levantamento avaliou aspectos como capacidade de entrega, abrangência das soluções e alinhamento com as demandas emergentes do uso de dados para aplicações de Inteligência Artificial.

“Esse resultado reforça nosso compromisso de oferecer soluções de dados que atendam às necessidades mais críticas dos nossos clientes, especialmente em um cenário no qual a qualidade e a governança das informações são fundamentais para o sucesso de projetos de IA”, afirma Alexandre Tunes, Country Manager da InterSystems no Brasil.

O Guia do Comprador 2025 da ISG é referência de mercado para a escolha de tecnologias de dados, analisando fornecedores e classificando-os em diferentes perfis de desempenho, a partir de critérios técnicos e estratégicos.