It Takes Two comemora 5 milhões de cópias vendidas em todo o mundo

Fevereiro está marcado por muito amor, pois a Hazelight e EA Originals comemoram a venda de mais de 5 milhões de cópias de It Takes Two em todo o mundo para PlayStation, Xbox One, PlayStation e PC via Origin e Steam.

Vencedor do Jogo do Ano no Game Awards de 2021, It Takes Two é o jogo perfeito para os casais nesse Dia de São Valentim com sua jogabilidade de aventura que une jogadores e jogadoras no sofá com a tela dividida ou em co-op online. Jogue como o casal em conflito Cody e May, dois humanos transformados em bonecos por um feitiço mágico. Preso em um mundo fantástico onde a imprevisibilidade se esconde em cada canto, o casal é relutantemente desafiado a salvar seu relacionamento abalado. It Takes Two também oferece a jogadores e jogadoras o Passe de Amigo, uma oferta 2 em 1 com a qual é possível convidar um amigo ou amiga para jogar gratuitamente.

Para comemorar o Dia de São Valentim com Cody e May, fique de olho nos cartões especiais do Dia de São Valentim nos canais e mídias sociais da EA Originals e da EA, e também em alguns depoimentos de casais da vida real que jogaram juntos o modo cooperativo de It Takes Two.