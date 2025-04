Call of Duty: Mobile – O Um-Quatro-Um retorna na Temporada Dois: Força-Tarefa 141, que chega 23 de fevereiro

Os jogadores podem se preparar para se juntar à elite dos guerreiros do planeta, infiltrar um novo mapa multijogador e resgatar reféns antes que seja tarde demais. Tudo isso na nova Temporada Dois: Força-Tarefa 141, de Call of Duty: Mobile. A temporada chega dia 23 de fevereiro, quarta-feira, às 21h de Brasília (4 p.m. PT), e jogadores do título mobile poderão se juntar a Gaz e o restante da renomada Força-Tarefa 141 em um novo mapa, equipados com novas armas, um emocionante evento temático e mais!



Durante a segunda temporada de 2022 os jogadores terão a oportunidade de ganhar recompensas de 50 escalões de Passe de Batalha, com novos conteúdos gratuitos e premium. Incluindo novos operadores como Simon “Ghost” Riley e Kyle “Gaz” Garrick, a nova arma funcional JAK-12, uma nova série de pontuação de metralhadora de helicóptero, projetos de armas, cartões de visitas, pingentes, COD Points (CPs) e mais durante a temporada.

Veja abaixo os principais destaques da Temporada Dois: Força-Tarefa 141, de Call of Duty: Mobile, que chega para Android e iOS:

Novo Mapa: Hardhat — Este mapa apareceu pela primeira vez em Call of Duty: Modern Warfare 3 .Hardhat se passa em uma área de construção de um novo complexo comercial. Boa parte do mapa é feita para combate de proximidade com seus vários gargalos e prédios inacabados.

Novo evento temátic o: Counter Intel — Terroristas tomaram a cidade cabe aos jogadores liberá-la, ao completar as tarefas e aos poucos dominar o mapa. Escolhas estratégicas são cruciais para o sucesso da missão e os jogadores serão recompensados por sua coragem.

Pacotes para celebrar o Festival de Cores e Carnaval — Call of Duty: Mobile está oferecendo os pacotes do Festival de Cores e Carnaval para os jogadores. Celebre em grande estilo com armas temáticas, avatares e mais em cada um desses pacotes.

Os jogadores também podem esperar muitas melhorias e atualizações no jogo, além de novos desafios sazonais, pacotes e mais chegando na Loja dentro do título, já no lançamento e durante a temporada.

Clique AQUI para assistir o trailer da Temporada Dois: Força-Tarefa 141, de Call of Duty: Mobile.