Black Desert Online revela teaser oficial de Montanha do Inverno Sem Fim

A Pearl Abyss anunciou hoje o lançamento do site teaser da expansão Montanha do Inverno Sem Fim e revelou que planeja lançar novos conteúdos ainda em abril deste ano.

Essa nova expansão convida os jogadores ao topo de uma montanha nevada, onde encontrarão seis desafios deixados por bruxas. Os Aventureiros poderão aprender mais sobre a história por trás da Montanha do Inverno Sem Fim, além de desvendarem os mistérios das quests principais com a ajuda de novos e já conhecidos personagens.

Novos locais de treinamento com monstros relacionados ao inverno, itens exclusivos da região e montarias também vão estrear. A vista invernal de tirar o fôlego da montanha e as cutscenes totalmente dubladas são motivos extras para que os jogadores se aventurem nesta região.

A Montanha do Inverno Sem Fim estará disponível para todos os jogadores, inclusive aqueles que ingressarem no jogo posteriormente ao lançamento da região. Um guia com mais detalhes será lançado no dia 10 de março.

Para obter mais informações sobre a próxima região, Montanha do Inverno Sem Fim, visite o site oficial.