Projeto criado pela RD3 Digital cria experiência ‘dentro’ de máquinas agrícolas em Realidade Virtual

Já se imaginou dirigindo um trator ou um pulverizador? A RD3 Digital, uma das pioneiras do Brasil na produção de Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV), com sede em São Paulo (SP), desenvolveu uma ferramenta capaz de “colocar” o usuário dentro de um equipamento agro, utilizando somente um par de óculos especiais.

Graças à RV, o usuário consegue acessar metaversos criados de maneira exclusiva, visualizando e interagindo de forma imersiva com equipamentos em escala original. A novidade gera economia para as empresas interessadas, uma vez que não precisam deslocar o equipamento para feiras e utilizar combustível para demonstrações. Basta utilizar os óculos de Realidade Virtual para gerar uma simulação que segue fiel à experiência real. A demonstração fica completa com um telão, roteadores e computadores para transmitir o que está sendo visto pelo usuário para todo o público presente.

A estreia da ferramenta foi na 34ª edição do Show Rural, em estande da empresa Futurjet Pulverizadores, realizado entre 7 e 11 de fevereiro, em Cascavel (PR), com mais de 285 mil visitantes, gerando R$ 3,2 bilhões em comercialização, a maior da história, segundo a organização do evento. A feira é uma das mais representativas do calendário de eventos agropecuários do país, e a expectativa é que essa ferramenta seja utilizada em eventos futuros.

Ali, quem passava pelo estande e colocava os óculos podia se ver dentro de uma máquina agrícola pulverizando uma plantação de soja totalmente produzida em 3D, com total sensação de “mundo real”. Os visitantes também tiveram uma experiência dentro da cabine do trator sem precisar entrar fisicamente. A visualização pode ser tanto externa, observando o equipamento funcionando, como interna, tendo a perspectiva no interior da cabine.

“Conseguimos trazer uma experiência real para o usuário, que poderá saber exatamente como funciona um equipamento agro sem precisar estar dentro de um. Com a Realidade Virtual, é possível trazer experiências cada vez mais abrangentes e diferenciadas para os usuários e ferramentas de conversão para as empresas”, conta Raphael Magri, um dos sócios da RD3 Digital.

Para o desenvolvimento do projeto, a RD3 mobilizou cinco programadores full time, dedicados especialmente a ele, o que acelerou o processo, levando menos de um mês para ser concluído.